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पानी कारोबारियों पर आर्थिक बोझ या निगम के राजस्व का नया रास्ता, देवघर में शुल्क को लेकर पानी विक्रेताओं में रोष

देवघर: जिला में घर-घर तक पीने का पानी पहुंचाने वाले कारोबारियों पर देवघर नगर निगम के नए शुल्क का दबाव बढ़ता जा रहा है. नगर निगम के फैसले के खिलाफ पानी विक्रेता अब सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.

कारोबारियों ने निगम के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे वापस लेने या शुल्क में राहत देने की मांग की है. उनका कहना है कि पहले ट्रेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आधार पर कारोबार संचालित होता था. अब नए शुल्क ने उनके कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले देवघर नगर निगम की ओर से शहर में पानी का कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लिए नई शुल्क व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया गया. इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में पानी बेचने वाले कारोबारियों को सालाना 20 हजार रुपये तक शुल्क जमा करना होगा. आदेश के बाद निगम की ओर से जांच अभियान भी चलाया गया, जिसमें कई पानी ढोने वाले वाहनों को जब्त किया गया. इसी कार्रवाई के बाद पानी विक्रेताओं में नाराजगी बढ़ गई और अब वे खुलकर नगर निगम के फैसले का विरोध कर रहे हैं.

पानी विक्रेता संघ के अध्यक्ष रविकांत कुमार का कहना है कि पहले ट्रेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आधार पर कारोबार किया जाता था, जिसमें सालाना पांच से दस हजार रुपये तक खर्च आता था. अब नगर निगम के नए आदेश के तहत निर्धारित शुल्क से कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. ऐसे में छोटे और मध्यम स्तर के पानी विक्रेताओं के सामने कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है.

वहीं, पेयजल विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष अजीत कुमार ने निगम की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि नगर निगम की ओर से निर्धारित शुल्क इतना अधिक है कि अधिकांश पानी विक्रेता इसे जमा करने की स्थिति में नहीं हैं. ऐसे में निगम को कारोबारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुल्क निर्धारित करना चाहिए.

देवघर में पानी का कारोबार करने वाले पप्पू कुमार भी नगर निगम के इस फैसले से परेशान हैं. उनका कहना है कि कारोबारी होने के नाते वे सरकार को राजस्व देने के लिए तैयार हैं. जिस तरह से शुल्क की मांग की जा रही है, वह छोटे कारोबारियों की क्षमता से बाहर है. कारोबारियों का कहना है कि वर्तमान में लगन का समय चल रहा है और ऑर्डर के आधार पर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है. ऐसे समय में नगर निगम का जगह-जगह जांच अभियान चलाकर वाहनों को रोकना उनके कारोबार को प्रभावित कर रहा है. विरोध सिर्फ पानी बेचने वाले कारोबारियों तक सीमित नहीं है. पानी की ढुलाई करने वाले वाहन चालकों से भी नगर निगम की ओर से सालाना 10 हजार रुपये शुल्क जमा करने की बात कही जा रही है.

इस पर पानी विक्रेता संघ सवाल उठा रहा है कि वाहन चालकों को रोककर शुल्क वसूलने का क्या औचित्य है? संघ का कहना है कि वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार परिवहन विभाग के पास है, लेकिन नगर निगम की ओर से इस तरह की कार्रवाई कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है.

नगर निगम ने गजट के आधार पर शुल्क तय करने की कही बात