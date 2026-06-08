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अलवर में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, दस्ते को झेलना पड़ा विरोध...आयुक्त ने चेताया

अलवर शहर में नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

Bulldozer used against encroachment
अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
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अलवर: शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार को नगर निगम एवं यूआईटी के दस्ते ने कार्रवाई की. बुलडोजर से स्थायी अतिक्रमण गिराए गए. निगम आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे और सख्त चेतावनी दी कि अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए तो बुलडोजर चलाए जाएंगे. अतिक्रमण हटाओ अभियान में अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़ी एंबुलेंस हटाई गई. अतिक्रमण दस्ते को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा.

नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से तीन दिन पूर्व लोगों को लाउडस्पीकर से सूचना देकर खुद अवैध कब्जे हटाने को कहा था. फिर भी कई लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए. लिहाजा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि निगम और यूआईटी के संयुक्त दस्ते ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. नंगली सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए. बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से सड़क किनारे के अवैध निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए.

सोहन सिंह नरूका, नगर निगम आयुक्त. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:​जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 3 हजार पुलिसकर्मियों के पहरे में सड़क चौड़ी करने के लिए हटाया जा रहा अतिक्रमण

खुली सड़कें, सुधरा ट्रैफिक: आयुक्त नरूका ने बताया कि अभियान की शुरुआत नंगली सर्किल स्थित एक दुकान से हुई. यहां बुलडोजर से अवैध बाउंड्री वॉल तोड़ी गई. संयुक्त दस्ते ने मार्ग में विभिन्न स्थानों से सड़क और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर लंबे समय से खड़ी एंबुलेंसों को भी हटवाया. अस्पताल और आसपास के अतिक्रमण हटाए गए. निगम, यूआईटी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे. शहर में अभियान जारी रहेगा. आयुक्त ने आमजन और व्यापारियों से अपील की कि जिन्होंने सरकारी भूमि, सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किए हैं, वे समय रहते खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा. अतिक्रमण हटाने के बाद कई सड़कें खुली नजर आईं, वहीं यातायात में सुधार दिखा.

Commissioner inspecting documents at the site
मौके पर कागज देखते आयुक्त (ETV Bharat Alwar)

पूर्व में होनी थी कार्रवाई, स्थगित करनी पड़ी: शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्व में भी की गई. बाद में व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी थी. इसके बाद गत शुक्रवार को पुन: शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो पाई. अब सोमवार को निगम एवं यूआईअी ने संयुक्त कार्रवाई की.

Local residents protesting
विरोध करते स्थानीय लोग (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:जोधपुर-बर हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, विरोध के बीच कई दुकानों को तोड़ा गया

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ACTION ON ENCROACHMENT IN ALWAR
PEOPLE OPPOSED THE ACTION
COMMISSIONER WARNING TO ENCROACHERS
अतिक्रमण हटाओ अभियान
ENCROACHMENTS REMOVED IN ALWAR

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