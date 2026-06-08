अलवर में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, दस्ते को झेलना पड़ा विरोध...आयुक्त ने चेताया
अलवर शहर में नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
Published : June 8, 2026 at 8:27 PM IST
अलवर: शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार को नगर निगम एवं यूआईटी के दस्ते ने कार्रवाई की. बुलडोजर से स्थायी अतिक्रमण गिराए गए. निगम आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे और सख्त चेतावनी दी कि अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए तो बुलडोजर चलाए जाएंगे. अतिक्रमण हटाओ अभियान में अस्पताल के बाहर सड़क पर खड़ी एंबुलेंस हटाई गई. अतिक्रमण दस्ते को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा.
नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से तीन दिन पूर्व लोगों को लाउडस्पीकर से सूचना देकर खुद अवैध कब्जे हटाने को कहा था. फिर भी कई लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए. लिहाजा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि निगम और यूआईटी के संयुक्त दस्ते ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. नंगली सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए. बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से सड़क किनारे के अवैध निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए.
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खुली सड़कें, सुधरा ट्रैफिक: आयुक्त नरूका ने बताया कि अभियान की शुरुआत नंगली सर्किल स्थित एक दुकान से हुई. यहां बुलडोजर से अवैध बाउंड्री वॉल तोड़ी गई. संयुक्त दस्ते ने मार्ग में विभिन्न स्थानों से सड़क और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर लंबे समय से खड़ी एंबुलेंसों को भी हटवाया. अस्पताल और आसपास के अतिक्रमण हटाए गए. निगम, यूआईटी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे. शहर में अभियान जारी रहेगा. आयुक्त ने आमजन और व्यापारियों से अपील की कि जिन्होंने सरकारी भूमि, सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किए हैं, वे समय रहते खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा. अतिक्रमण हटाने के बाद कई सड़कें खुली नजर आईं, वहीं यातायात में सुधार दिखा.
पूर्व में होनी थी कार्रवाई, स्थगित करनी पड़ी: शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्व में भी की गई. बाद में व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई रोकनी पड़ी थी. इसके बाद गत शुक्रवार को पुन: शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो पाई. अब सोमवार को निगम एवं यूआईअी ने संयुक्त कार्रवाई की.
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