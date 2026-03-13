नगर निगम और बीएचयू के साझा प्रयास से संवरेगा बनारस, तैयार हुई कार्य योजना; जानिए क्या होगा खास
यह समझौता काशी के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में मील की पत्थर साबित होगी.
वाराणसी: काशी के सर्वांगीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम और बीएचयू ने मिलकर इस दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और बीएचयू के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी के बीच एक बैठक हुई, जिसमें दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक समझौता (एमओयू) करने पर सहमति बनी है.
इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू शैक्षणिक समन्वय भी है, जिससे प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के 50 छात्रों को नगर निगम में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, इससे वह शहरी नियोजन और सामाजिक उद्यमिता की बारीकियां सीख सकेंगे. इसके साथ ही नगर निगम और बीएचयू के द्वारा मालवीय गेट से डाफी कॉरिडोर तक के सुंदरीकरण का भी कार्य किया जाएगा.
निगम ने डोमरी क्षेत्र में शहर के सबसे बड़े मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट (शहरी वन) विकसित किया गया है. समझौते के तहत निगम, बीएचयू के वनस्पति की भी देखरेख में सहयोग करेगा. वैज्ञानिक दल समय-समय पर डोमरी का निरीक्षण करेंगे और पौधों के समुचित विकास के लिए तकनीकी सुझाव व दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे.
यह पहल न केवल काशी के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में मील की पत्थर साबित होगी, बल्कि शहरी वनीकरण के एक सफल मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने मिसाल पेश करेगी, मीटिंग में लंबे समय से नगर निगम और बीएचयू के बीच संपत्ति कर को लेकर चला आ रहा गतिरोध अब पूरी तरह समाप्त हो गया है. निगम ने विश्वविद्यालय को कुछ पुरानी देनदारियों में रियायत दे दी है, जिसके बदले बीएचयू शेष बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने पर सहमत हुआ है.
