ETV Bharat / state

आगरा में भट्ठी जलाने पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, नगर निगम ने दो होटलों पर की कार्रवाई

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि ग्रेप के नियमों के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाया है.

भट्ठी जलाने पर लगाया जुर्माना
भट्ठी जलाने पर लगाया जुर्माना (Photo credit: Agra NAGAR NIGAM)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पाबंदियां लागू हैं. जिसमें शहर में कोयला जलाने पर रोक है. बार बार चेतावनी के बावजूद होटल व रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से अनदेखी की जा रही है. गुरुवार को भी नगर निगम की टीम ने दो होटल में कोयले की भट्ठियां और तंदूर सुलगाने पर कार्रवाई करके 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.


नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में ग्रेप लागू है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी, टीटीजेड और ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है. इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. शहर में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है.

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में नगर निगम की ओर से सार्वजनिक स्थान जैसे चौराहा, तिराहा, बस स्टैंड और प्रमुख बाजारों में गैस हीटर जलाए जाते हैं. जिससे किसी भी कीमत पर शहर में कोयला और लकड़ी ना जले.



उन्होंने बताया कि नगर निगम के जोनल अफसर ताजगंज महेंद्र सिंह, फूड इंस्पेक्टर योगेंद्र कुशवाहा के साथ ही नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार शाम दो निजी होटल में कोयले से सुलगती भट्ठियां संचालित होती पकड़ीं हैं. दोनों होटलों पर ग्रेप के नियमों के उल्लंघन के तहत 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही होटल में प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास मिलने पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली की तरह आगरा पर भी मंडराया प्रदूषण का खतरा, एक्यूआई 300 पर पहुंचा, कई पाबंदियां लागू

TAGGED:

AGRA NEWS
AGRA NAGAR NIGAM
MUNICIPAL CORPORATION AGRA
FINED TWO HOTELS
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.