आगरा में भट्ठी जलाने पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, नगर निगम ने दो होटलों पर की कार्रवाई

आगरा : जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पाबंदियां लागू हैं. जिसमें शहर में कोयला जलाने पर रोक है. बार बार चेतावनी के बावजूद होटल व रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से अनदेखी की जा रही है. गुरुवार को भी नगर निगम की टीम ने दो होटल में कोयले की भट्ठियां और तंदूर सुलगाने पर कार्रवाई करके 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.







नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में ग्रेप लागू है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी, टीटीजेड और ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्ती के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है. इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. शहर में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है.