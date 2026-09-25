ETV Bharat / state

रांची के खादगढ़ा बस टर्मिनल में खड़ी कंडम बसों पर निगम की सख्ती, सात दिन में हटाने का आदेश

रांची में खादगढ़ा बस टर्मिनल में खड़ी खराब बसों पर निगम ने सख्ती दिखाई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Municipal Corporation action on broken down buses parked at Khadgarha Bus Terminal in Ranchi
खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी खराब बसें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस, कंडम और अनुपयोगी बसों को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है.

निगम ने संबंधित बस मालिकों को आम सूचना जारी करते हुए ऐसी बसों को सात दिनों के भीतर टर्मिनल परिसर से हटाने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय सीमा में बसें नहीं हटाने पर निगम की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रांची नगर निगम की ओर से 25 सितंबर को जारी आम सूचना में कहा गया है कि संबंधित बस मालिक प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अंदर अपने-अपने वाहनों को बस टर्मिनल परिसर से अनिवार्य रूप से हटा लें. निगम ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से खड़े ऐसे वाहनों के कारण टर्मिनल परिसर में अनावश्यक रूप से जगह घिरी हुई है. बसों को हटाने के बाद परिसर में यातायात और संचालन व्यवस्था को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा.

Municipal Corporation action on broken down buses parked at Khadgarha Bus Terminal in Ranchi
खादगढ़ा बस टर्मिनल (ETV Bharat)

नहीं हटाई बसें तो नीलामी की तैयारी

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि में संबंधित बस मालिकों द्वारा वाहन नहीं हटाए जाने की स्थिति में अगले सात दिनों के अंदर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी या मोटर वाहन निरीक्षक के माध्यम से बसों का मूल्यांकन कराया जाएगा. मूल्यांकन के बाद निर्धारित दर के आधार पर नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

Municipal Corporation action on broken down buses parked at Khadgarha Bus Terminal in Ranchi
खादगढ़ा बस टर्मिनल में खड़ी खराब ट्रक (ETV Bharat)

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद बस मालिकों की ओर से किसी प्रकार का दावा, अनुरोध या आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा. ऐसे में संबंधित वाहन मालिकों को समय सीमा के भीतर अपने वाहनों को हटाने को कहा गया है.

टर्मिनल की व्यवस्था पर भी असर

खादगढ़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल राजधानी से विभिन्न शहरों और जिलों के लिए बस परिचालन का प्रमुख केंद्र है. परिसर में लंबे समय से खड़ी अनुपयोगी बसों के कारण यात्रियों, बस संचालकों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बनती है. ऐसे वाहनों को हटाने से टर्मिनल परिसर में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा और संचालन व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

Municipal Corporation action on broken down buses parked at Khadgarha Bus Terminal in Ranchi
खादगढ़ा बस टर्मिनल में खराब बसें (ETV Bharat)

वेबसाइट पर सूचना

रांची नगर निगम ने इस सूचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है. निगम ने संबंधित सभी बस मालिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. तय अवधि में वाहन नहीं हटाए जाने पर निगम मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.

इसे भी पढ़ें- रांची में जल्द दौड़ेंगी छोटी इलेक्ट्रिक बसें, जर्जर सिटी बसों की जगह मिलेगी आधुनिक सुविधा

इसे भी पढ़ें- कहीं आपके बच्चे का भी स्कूल बस तो नहीं है खटारा, बिना फिटनेस के कंडम बसों में मौत का खेल!

इसे भी पढ़ें- समाहरणालय भवन का टूट रहा छत, डीसी ने नए बने भवनों में कार्यालय शिफ्ट करने का दिया आदेश

TAGGED:

KHADGARHA BUS TERMINAL
रांची नगर निगम
MUNICIPAL CORPORATION ACTION
ACTION ON BROKEN DOWN BUSES
CONDEMNED BUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.