रांची के खादगढ़ा बस टर्मिनल में खड़ी कंडम बसों पर निगम की सख्ती, सात दिन में हटाने का आदेश
रांची में खादगढ़ा बस टर्मिनल में खड़ी खराब बसों पर निगम ने सख्ती दिखाई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 9:01 PM IST
रांचीः भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस, कंडम और अनुपयोगी बसों को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है.
निगम ने संबंधित बस मालिकों को आम सूचना जारी करते हुए ऐसी बसों को सात दिनों के भीतर टर्मिनल परिसर से हटाने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय सीमा में बसें नहीं हटाने पर निगम की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रांची नगर निगम की ओर से 25 सितंबर को जारी आम सूचना में कहा गया है कि संबंधित बस मालिक प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अंदर अपने-अपने वाहनों को बस टर्मिनल परिसर से अनिवार्य रूप से हटा लें. निगम ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से खड़े ऐसे वाहनों के कारण टर्मिनल परिसर में अनावश्यक रूप से जगह घिरी हुई है. बसों को हटाने के बाद परिसर में यातायात और संचालन व्यवस्था को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा.
नहीं हटाई बसें तो नीलामी की तैयारी
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि में संबंधित बस मालिकों द्वारा वाहन नहीं हटाए जाने की स्थिति में अगले सात दिनों के अंदर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी या मोटर वाहन निरीक्षक के माध्यम से बसों का मूल्यांकन कराया जाएगा. मूल्यांकन के बाद निर्धारित दर के आधार पर नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद बस मालिकों की ओर से किसी प्रकार का दावा, अनुरोध या आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा. ऐसे में संबंधित वाहन मालिकों को समय सीमा के भीतर अपने वाहनों को हटाने को कहा गया है.
टर्मिनल की व्यवस्था पर भी असर
खादगढ़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल राजधानी से विभिन्न शहरों और जिलों के लिए बस परिचालन का प्रमुख केंद्र है. परिसर में लंबे समय से खड़ी अनुपयोगी बसों के कारण यात्रियों, बस संचालकों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति बनती है. ऐसे वाहनों को हटाने से टर्मिनल परिसर में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा और संचालन व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.
वेबसाइट पर सूचना
रांची नगर निगम ने इस सूचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है. निगम ने संबंधित सभी बस मालिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. तय अवधि में वाहन नहीं हटाए जाने पर निगम मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.
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