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रांची के मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 33 दुकानों में अवैध किरायेदारी का खुलासा

मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 की जांच करते निगम पदाधिकारी ( ETV Bharat )