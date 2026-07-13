रांची के मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 33 दुकानों में अवैध किरायेदारी का खुलासा
रांची के मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में अनियमितता को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की है.
Published : July 13, 2026 at 10:41 PM IST
रांचीः राजधानी के मोरहाबादी वेंडिंग जोन-2 में अनियमितताओं के खिलाफ रांची नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 आवंटित दुकानों में अवैध किरायेदारी के मामलों की पहचान की है.
लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद निगम ने सोमवार को वेंडिंग जोन में व्यापक जांच और सत्यापन अभियान चलाया. जांच में सामने आया कि कई आवंटित दुकानदार स्वयं दुकान संचालित करने के बजाय उसे किराये पर देकर दूसरे स्थानों पर व्यवसाय कर रहे थे. इसके अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और बिना अनुमति स्थायी निर्माण के मामले भी सामने आए हैं.
नगर निगम के अनुसार जांच के दौरान 33 आवंटियों द्वारा नियमों के विरुद्ध अपनी दुकान या स्थल अन्य लोगों को किराये पर दिए जाने की पुष्टि हुई. वहीं 10 दुकानदारों ने बिना किसी स्वीकृति के शटर, शेड अथवा स्थायी संरचना का निर्माण कर लिया था, जो वेंडिंग जोन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. इसके अतिरिक्त दो मामलों में एक ही परिवार के दो सदस्यों द्वारा अलग-अलग आवंटन लेकर व्यवसाय संचालित किए जाने का मामला भी सामने आया है.
रांची नगर निगम ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है. नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही आवंटन रद्द करने तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है. जांच में जिन प्रमुख आवंटियों के खिलाफ अनियमितताएं मिली हैं, उनमें संतोष मुंडा, फुलमनी मुंडा, मिथिलेश कुमार, रवि रंजन कुमार, छोटू वर्मा, सुमित चटर्जी और रंजीत कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हैं.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि वेंडिंग जोन का उद्देश्य वास्तविक और पात्र स्ट्रीट वेंडरों को सम्मानजनक एवं व्यवस्थित आजीविका उपलब्ध कराना है. किसी भी परिस्थिति में आवंटित स्थल की व्यावसायिक किरायेदारी, अवैध हस्तांतरण या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है. निगम का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा कार्रवाई को लेकर लगाए जा रहे आरोप भ्रामक हैं, जबकि जांच में स्वयं संबंधित आवंटियों द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है. निगम की कार्रवाई केवल नियमों के अनुपालन, सार्वजनिक हित और वेंडिंग जोन में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची नगर निगम की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि वेंडिंग जोन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र स्ट्रीट वेंडरों को मिले. किसी भी तरह की अवैध किरायेदारी, नियमों का उल्लंघन या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा और जहां भी अनियमितता मिलेगी, वहां बिना किसी भेदभाव के सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम ने सभी वेंडरों से अपील की है कि वे आवंटन की शर्तों और निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन करें. निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी वेंडिंग जोन का नियमित निरीक्षण और सत्यापन अभियान जारी रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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