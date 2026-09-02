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रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 18 कोचिंग संस्थानों पर निगम का शिकंजा, सीलिंग की प्रक्रिया शुरू

रांची में नगर निगम ने बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ तेज कार्रवाई कर दी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Municipal Corporation action against without trade license coaching institutes operating in Ranchi
रांची नगर निगम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2026 at 12:02 AM IST

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रांचीः नगर निगम ने बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. निगम की विशेष जांच टीम ने शहर के अलग-अलग वार्डों में संचालित 70 कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस की जांच की. जांच में 18 संस्थान ऐसे मिले, जो बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे. नोटिस के बावजूद लाइसेंस नहीं लेने पर अब इन संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

निगम के अनुसार, कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की वैधानिक स्थिति की जांच के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत 70 संस्थानों की जांच की गई। इनमें 18 संस्थानों में ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया. निगम ने पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने और नियमानुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया था.

निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी संबंधित संस्थानों की ओर से आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया. इसके बाद निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई शुरू की है. निगम के मुताबिक, आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है.

जांच में संबंधित 18 संस्थानों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 और 20 के उल्लंघन का मामला सामने आया है. निगम की ओर से अब इन संस्थानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

जिन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं.

रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमतियां प्राप्त कर ही संचालन करने की अपील की है.

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