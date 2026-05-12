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रांची नगर निगम का बड़ा एक्शन: स्कूल एरिया से अतिक्रमण हटते ही बच्चों-अभिभावकों को मिली राहत

रांची: राजधानी रांची में स्कूल क्षेत्रों को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए रांची नगर निगम ने मंगलवार को बड़ा अभियान चलाया.

नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने पीपी कंपाउंड मार्ग, गुरुनानक स्कूल रोड और नाला रोड इलाके में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई की. इस अभियान का सबसे बड़ा फोकस स्कूल आने-जाने वाले बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को राहत देना रहा.

रांची नगर निगम के अनुसार गुरुनानक स्कूल रोड और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क किनारे अवैध कब्जे, बेतरतीब पार्किंग और नालियों पर बनाए गए अस्थायी ढांचे लोगों की परेशानी का कारण बने हुए थे. खासकर स्कूल के समय में यहां भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी को देखते हुए निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया.

अवैध ढांचे को ध्वस्त करती निगम की टीम (ETV Bharat)

इस अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी चार गुमटियों, ठेलों और अन्य अवैध सामग्रियों को जब्त किया गया. साथ ही रास्ता बाधित कर रहे वाहनों को हटाया गया और नालियों के ऊपर बनाए गए अवैध शेड एवं अस्थायी संरचनाओं को भी तोड़ा गया. निगम की टीम ने संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी.