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रांची में एक्शन मोड में नजर आई नगर निगम की टीम: बरियातू रोड से बूटी मोड़ तक अतिक्रमण हटाया, अवैध विज्ञापन पर 25 हजार जुर्माना

रांची में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया.

Corporation staff during encroachment removal
अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम अमला (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 7:13 PM IST

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रांची: राजधानी को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रांची नगर निगम लगातार सघन अभियान चला रहा है. इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने बरियातू रोड, बड़गाई चौक, पीएचईडी चौक से बूटी मोड़ तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया.

सार्वजनिक दीवारों पर अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त कदम

अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटी और अस्थाई ढांचों पर कार्रवाई की गई. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने सार्वजनिक दीवारों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

नालियों के ऊपर बने अवैध ढांचे तोड़े गए

नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाया. कार्रवाई करते हुए दो दुकानों, छह काउंटर, 70 फ्रूट कैरेट और चार ठेलों को जब्त किया गया. इसके अलावा पांच अवैध संरचनाओं को भी हटाया गया. निगम की टीम ने नालियों के ऊपर बनाए गए अवैध ढांचों को भी तोड़ा, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई.

सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखना

नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सड़क और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. निगम ने स्पष्ट किया कि आगे भी शहर के विभिन्न इलाकों में नियमित रूप से यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शहर की सुंदरता और स्वच्छता पहली प्राथमिकता

इधर, शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर आकर्षक पेंटिंग और कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है लेकिन कई संस्थाएं और प्रतिष्ठान इन सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और विज्ञापन चिपकाकर शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

निजी सिक्योरिटी एजेंसी पर 25 हजार का जुर्माना

इसी मामले में नगर निगम ने एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. निगम ने संबंधित संस्था को भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से बचने की चेतावनी भी दी है. नगर निगम ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और दीवारों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन करना नगर निगम अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में नियमित निरीक्षण कर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

नगर निगम की प्रतिष्ठानों से अपील

नगर निगम ने शहरवासियों, संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे रांची को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करें तथा सार्वजनिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण और विज्ञापन से बचे.

रांची नगर निगम शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है. सड़क किनारे अवैध कब्जों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे विज्ञापनों के खिलाफ आगे भी नियमित कार्रवाई जारी रहेगी. नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और शहर की सुंदरता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें: संजय कुमार, अपर नगर आयुक्त, रांची नगर निगम

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