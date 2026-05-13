ETV Bharat / state

रांची में एक्शन मोड में नजर आई नगर निगम की टीम: बरियातू रोड से बूटी मोड़ तक अतिक्रमण हटाया, अवैध विज्ञापन पर 25 हजार जुर्माना

रांची: राजधानी को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रांची नगर निगम लगातार सघन अभियान चला रहा है. इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने बरियातू रोड, बड़गाई चौक, पीएचईडी चौक से बूटी मोड़ तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया.

सार्वजनिक दीवारों पर अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त कदम

अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटी और अस्थाई ढांचों पर कार्रवाई की गई. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने सार्वजनिक दीवारों पर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाते हुए एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

नालियों के ऊपर बने अवैध ढांचे तोड़े गए

नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाया. कार्रवाई करते हुए दो दुकानों, छह काउंटर, 70 फ्रूट कैरेट और चार ठेलों को जब्त किया गया. इसके अलावा पांच अवैध संरचनाओं को भी हटाया गया. निगम की टीम ने नालियों के ऊपर बनाए गए अवैध ढांचों को भी तोड़ा, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई.

सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखना

नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सड़क और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है. निगम ने स्पष्ट किया कि आगे भी शहर के विभिन्न इलाकों में नियमित रूप से यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शहर की सुंदरता और स्वच्छता पहली प्राथमिकता