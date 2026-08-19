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आगरा के रेस्टोरेंट में धधक रहीं कोयले की भट्ठियों पर नगर निगम की कार्रवाई, 40 हजार का लगाया जुर्माना

आगरा नगर निगम ने ताजगंंज जोन में कोयले की भट्ठी जलाने पर 40 हजार का जुर्माना लगाया.

आगरा में रेस्टोरेंट के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई
आगरा में रेस्टोरेंट के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:54 PM IST

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आगरा: ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) की वजह से आगरा में कोयले की भट्ठी जलाने पर पाबंदी है. इसके बाद भी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल में हर दिन कोयले की भट्ठी सुलगाई जा रही है. आगरा नगर निगम की सख्ती और कार्रवाई के बाद भी कोयले की भट्ठी पर पाबंदी नहीं लग पा रही है.

इस संबंध में आगरा नगर निगम की टीम ने बुधवार को ताजगंंज जोन में कोयले की भट्ठी जलाने को लेकर छापामारी की. इस दौरान तीन प्रतिष्ठानों को भट्ठी जलाते हुए पकड़ा, जिनसे 40 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला कर दोबारा भट्ठी न जलाने की हिदायत दी.

जेडएसओ योगेंद्र कुशवाहा के अनुसार, ताजगंज जोन में इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के साथ नगर निगम ने अभियान चलाकर कोयले की भट्ठी और तंदूर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. नगर निगम की टीम ने टू सेंट होटल में कोयले की भट्ठी के इस्तेमाल पर 10 हजार रुपये, रोमियो लाइन कैफे 20 हजार रुपये तथा द रीट्रीट होटल में तंदूर की भट्ठी पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला. इसके साथ ही सभी होटल संचालकों को भविष्य में कोयले की भट्ठी और तंदूर का प्रयोग न करने की चेतावनी दी.

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोयला जलाने से पर पाबंदी है. टीटीजेड के पाबंदी शहर में प्रदूषण को लेकर है. क्योंकि, कोयला जलाने से निकलने वाले धुआं से वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है. जिसको लेकर गर निगम सख्त है. किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में कोयला संचालित भट्ठी सुलगती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि ताजमहल को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ताज ट्रिपेजियम जोन घोषित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर 1996 के ऐतिहासिक आदेश में टीटीजेड में कोयला और कोक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है.

करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैले टीटीजेड में आगरा के अलावा मथुरा, फिरोजाबाद और राजस्थान के भरतपुर समेत आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. कोयले के जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक निकलते हैं. जो सेहत के लिए हानिकारक है और ताज को भी नुकसान पहुंचाता है.

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