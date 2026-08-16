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हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ सरकार से नाराज़, “विश्वासघात दिवस” मनाएगा, 18 अगस्त को 2 घंटे की तालाबंदी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के साथ 13 मई को हुए समझौते में 17 मांगों पर सहमति बनने के बावजूद उन्हें लागू ना किए जाने के विरोध में अब आंदोलन को और तेज करने की तैयारी की जा रही है. राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ किए गए इस विश्वासघात के खिलाफ 18 अगस्त को प्रदेशभर के सभी नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम कार्यालयों में दो घंटे तालाबंदी की जाएगी. इस दौरान कर्मचारी सरकार के प्रति विरोध दर्ज करवाते हुए “विश्वासघात दिवस” मनाएंगे और विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

"ज्ञापन सौंपेंगे": उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में पालिका एवं फायर कर्मचारी प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के चेयरमैन तथा सदन के सदस्यों और नगर निगमों के महापौर एवं सदन के सदस्यों को ज्ञापन सौंपेंगे. संघ की ओर से मांग की जाएगी कि पालिका एवं नगर निगम सदन कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सदन प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजें, ताकि सरकार पर समझौते को लागू करने का दबाव बनाया जा सके.

"विधायकों के आवासों, दफ्तरों पर प्रदर्शन": उन्होंने कहा कि संघ ने घोषणा की है कि 20 अगस्त से 25 अगस्त तक प्रदेश के सभी 90 विधायकों के आवासों एवं कार्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे. इस दौरान कर्मचारियों द्वारा शहरों के मुख्य बाजारों में भी जनता से आंदोलन में सहयोग की अपील की जाएगी. कर्मचारी जनता के बीच सरकार से सवाल करेंगे कि सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण एवं दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है तथा सीवरों में सफाई कर्मचारियों की लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है.

"आंदोलन में सहयोग एवं समर्थन करें": उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. संघ ने प्रदेश के सभी कर्मचारी, मजदूर, किसान, दलित, सामाजिक संस्थाओं एवं दलित संगठनों से अपील करते हुए कहा है कि वे पालिका एवं फायर कर्मचारियों के आंदोलन में सहयोग एवं समर्थन करें तथा सरकार से कर्मचारियों की न्यायपूर्ण मांगों को लागू करवाने में अपनी भूमिका निभाएं.

"17 मांगों पर सहमति जताई थी" : उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेने, न्यूनतम वेतन देने, सफाई एवं सीवर कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने सहित कर्मचारियों की 17 मांगों पर सहमति जताई थी. इसके बावजूद आज तक इन मांगों को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए हैं.