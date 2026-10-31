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छठ घाटों पर अवैध कब्जे को लेकर नगर आयुक्त सख्त, पूजा समितियों को चेतावनी, आम लोगों के लिए खाली रखने होंगे सार्वजनिक स्थल

रांचीः लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं. रांची नगर निगम ने शहर के तालाबों और छठ घाटों को दुरुस्त करने के लिए कवायद शुरू कर दी है. इसी कड़ी में शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने अपर नगर आयुक्त संजय कुमार और निगम के अन्य अधिकारियों के साथ शहर के कई तालाबों और छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर आयुक्त ने साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े इंतजामों का जायजा लिया. वहीं, छठ घाटों और सार्वजनिक तालाबों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाया.

निरीक्षण के दौरान नगर निगम की टीम ने अरगोड़ा तालाब, बटन तालाब (डोरंडा), स्वर्णरेखा घाट (नामकुम), तिरिल तालाब (कोकर), जेल तालाब और चडरी तालाब का जायजा लिया. अधिकारियों ने संबंधित स्थलों पर छठ पूजा के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं को होने वाली संभावित परेशानियों की जानकारी ली. नगर आयुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ महापर्व से पहले सभी घाटों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए. घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को दुरुस्त करने के साथ पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि शाम को अस्ताचलगामी और सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गहरे पानी वाले स्थानों पर होगी बैरिकेडिंग

निरीक्षण के दौरान तालाबों में पानी की गहराई को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया. जिन स्थानों पर पानी अधिक गहरा है, वहां पहले से बैरिकेडिंग की जाएगी. साथ ही खतरे के निशान लगाए जाएंगे, ताकि व्रती और श्रद्धालु अनजाने में गहरे पानी में न चले जाएं. नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

छठ घाटों पर कब्जे को लेकर नगर आयुक्त सख्त

निरीक्षण के दौरान सबसे अहम मुद्दा सार्वजनिक तालाबों और छठ घाटों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण का रहा. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति या समिति का स्थायी कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी छठ पूजा समितियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि तालाब और घाट सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका इस्तेमाल आम लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए. पूजा समितियों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि छठ पूजा के आयोजन के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थाई कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया जाए. उन्होंने समितियों से इस दिशा में नगर निगम को सहयोग करने की अपील भी की.