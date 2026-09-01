अलीगढ़ नगर निगम की सख्ती: नियो फिटनेस को थमाया नोटिस, लीज खत्म करने की वॉर्निंग
शर्तों के उल्लंघन का आरोप, जवाब के लिए 3 दिनों का वक्त
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 9:56 AM IST
अलीगढ़: कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में संचालित नियो फिटनेस जिम परिसर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है. इसके बाद नगर आयुक्त और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने नियो फिटनेस (Sabfitness & Training Centre Pvt. Ltd.) को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस में परिसर के निर्धारित उपयोग और लीज एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जवाब मांगा गया है.
नगर आयुक्त के संज्ञान में आया कि बीते दिनों नियो फिटनेस परिसर से संबंधित एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में जिम परिसर के भीतर की गतिविधियां दिखाई दे रही थीं. इस के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं सामने आईं.
वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि ऐसी गतिविधियों को संचालित करने और उन्हें अनुमति देने के संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, जिनसे कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई.
प्रशासन ने संबंधित फर्म को नोटिस प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
इस कार्रवाई में लीज समाप्त करने और फर्म को ब्लैकलिस्ट करने तक की चेतावनी दी गई है. हालांकि, अंतिम कार्रवाई संबंधित फर्म के जवाब और प्रशासन के परीक्षण के बाद ही तय होगी.
नगर आयुक्त एवं सीईओ प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों और स्मार्ट सिटी की संपत्तियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों और लीज की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए. ऐसी किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर की छवि एवं प्रतिष्ठा प्रभावित होती हो. अब नियो फिटनेस की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर प्रशासन की अगली कार्रवाई निर्भर करेगी.
यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग, फिल्म देख रहे लोगों के बीच पहुंचे कलाकार, लोगों ने ली सेल्फी
यह भी पढ़ें: अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर: नौ साल में जमीन पर कितना उतरा निवेश और कितने बने रोजगार?