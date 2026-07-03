ग्रीन पैच विकास को मिलेगी रफ्तार, 630 जमीनों का म्यूटेशन! रांची नगर निगम का बड़ा अभियान
रांची में नगर आयुक्त ने भू-संपदा एवं हॉर्टिकल्चर शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक की.
Published : July 3, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा एवं हॉर्टिकल्चर शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
इस बैठक में बताया गया कि नगर निगम की 630 भूमि के म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचलों में आवेदन किए जा चुके हैं. नगर आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का नियमित फॉलो-अप कर जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निगम की भूमि का समय पर म्यूटेशन अतिक्रमण रोकने, सरकारी संपत्तियों के संरक्षण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है.
इस बैठक में शहर के 24 प्रमुख स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई. करमटोली चौक, मोरहाबादी, जवाहर नगर, खेलगांव, कांके रोड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित कर शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. नगर आयुक्त ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.
इसके बाद सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने डीपीएस चौक से मेकॉन तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान दो अवैध गैरेज, कई अस्थायी दुकानें और दो अवैध मीट शॉप हटाई गईं. साथ ही लंबे समय से सड़क किनारे खड़े एक लावारिस कबाड़ वाहन को भी जब्त किया गया.
निरीक्षण में पाया गया कि गैरेज संचालकों ने बड़ी संख्या में वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था. नगर निगम ने दोनों संचालकों को 24 घंटे के भीतर वाहन हटाने का निर्देश दिया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी. वहीं तंबाकू, सिगरेट, पान और गुटखा बेचने वाली अवैध दुकानों को भी हटाया गया, क्योंकि वे शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के समीप संचालित हो रही थीं.
भुसूर नदी किनारे संचालित दो अवैध मीट दुकानों पर भी कार्रवाई की गई. जांच में पाया गया कि दुकानों से निकलने वाला मीट का अवशेष नदी और आसपास फेंका जा रहा था. जिससे प्रदूषण फैल रहा था और बड़ी संख्या में पक्षियों का जमावड़ा लग रहा था. इसे पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मानते हुए दोनों दुकानों को तत्काल हटवा दिया गया. साथ ही भुसूर नदी किनारे और अन्य उपयुक्त स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित कर सौंदर्यीकरण का भी निर्देश दिया गया.
सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ नगर निगम की भूमि का संरक्षण और शहर में हरित क्षेत्रों का विस्तार हमारी प्राथमिकता है. सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करें, ताकि रांची को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और हरित शहर बनाया जा सके.
नगर निगम ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें तथा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यवसाय संचालित न करें. निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान और शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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