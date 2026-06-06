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आगरा: नगर आयुक्त ने आम यात्री बनकर किया सिटी बस में सफर, खुली टिकट चोरी की पोल, कंडक्टर पर एक्शन

आगरा : आगरा में सिटी बस सेवा की हकीकत जानने के लिए नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने शनिवार दोपहर खुद आम यात्री बनकर सिटी बस में सफर किया. नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य और नगर निगम के अधिकारी प्रतापपुरा से शुरू सिटी बस में सवार हुए. इस दौरान उन्होंने ना केवल टिकट व्यवस्था की पड़ताल की, बल्कि यात्रियों से सीधे संवाद करके उनकी समस्याएं भी जानीं.

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी हैं. जिस पर सिटी बस ट्रांसपोर्ट के एआरएम को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर बस कंडक्टर को रूट से हटाने के निर्देश दिए हैं.

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि शनिवार दोपहर प्रतापपुरा से कलेक्ट्रेट तक का टिकट खरीदा था, लेकिन उसी टिकट के साथ भगवान टॉकीज तक यात्रा की. इस दौरान बस परिचालक अभिषेक राज ने न तो टिकट की वैधता की जांच की और न ही किसी यात्री से टिकट दिखाने को कहा. इतना ही नहीं, बस में यात्रा कर रहे कई यात्रियों के पास टिकट ही नहीं थी, फिर भी किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं की गई.

जब निरीक्षण किया तो यात्रियों की टिकटों की जांच कराई, जिसमें सिटी बस में मौजूद लगभग 31 यात्रियों में से केवल 26 यात्रियों के पास ही टिकट मिली. जो बेहद गंभीर लापरवाही है. नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि टिकट जांच व्यवस्था में ढिलाई के कारण प्रतिदिन हजारों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. यदि नियमित रूप से टिकट चेकिंग और निगरानी की व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित की जाए तो राजस्व हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है.

