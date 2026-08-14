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अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटल के अतिक्रमण पर नगर आयुक्त सख्त; 24 घंटे में सड़क निर्माण के निर्देश

अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटल के अतिक्रमण पर नगर आयुक्त सख्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: साहिबाबाद क्षेत्र में सरकारी नाली और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा खुद मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया. प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि सरकारी नाली, जल निकासी मार्ग और सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह मामला नगर निगम की गाटा संख्या-230, रकबा 1.370 हेक्टेयर, साहिबाबाद, परगना, तहसील कोल से जुड़ा है. नगर निगम के अनुसार, इस स्थान पर करीब 1,500 की आबादी के लिए मरघट तक आने-जाने वाले एकमात्र मार्ग का निर्माण कराया जा रहा था. राजस्व अभिलेखों में संबंधित जमीन नाली के रूप में दर्ज बताई गई है. नगर निगम जनहित में इस स्थान पर रास्ते का निर्माण करा रहा है. शिकायत के अनुसार, निजी हॉस्पिटल के सुमित कुमार पुत्र स्व. चंद्रशेखर और अन्य लोगों द्वारा सरकारी नाली को बंद करने के उद्देश्य से दीवार आदि के निर्माण के लिए नींव खोद दी गई. नगर निगम का आरोप है कि इससे सार्वजनिक रास्ते और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही निगम की ओर से कराया जा रहा सड़क निर्माण भी बाधित हुआ. शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. नगर आयुक्त ने संपत्ति प्रभारी तपस्या यादव को निर्देशित किया कि पुलिस बल और नगर निगम के प्रवर्तन दल की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई कर जनहित में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया जाए.