अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटल के अतिक्रमण पर नगर आयुक्त सख्त; 24 घंटे में सड़क निर्माण के निर्देश
शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 11:25 AM IST
अलीगढ़: साहिबाबाद क्षेत्र में सरकारी नाली और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. शिकायत का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा खुद मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया.
प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नगर आयुक्त ने कहा कि सरकारी नाली, जल निकासी मार्ग और सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह मामला नगर निगम की गाटा संख्या-230, रकबा 1.370 हेक्टेयर, साहिबाबाद, परगना, तहसील कोल से जुड़ा है.
नगर निगम के अनुसार, इस स्थान पर करीब 1,500 की आबादी के लिए मरघट तक आने-जाने वाले एकमात्र मार्ग का निर्माण कराया जा रहा था. राजस्व अभिलेखों में संबंधित जमीन नाली के रूप में दर्ज बताई गई है. नगर निगम जनहित में इस स्थान पर रास्ते का निर्माण करा रहा है.
शिकायत के अनुसार, निजी हॉस्पिटल के सुमित कुमार पुत्र स्व. चंद्रशेखर और अन्य लोगों द्वारा सरकारी नाली को बंद करने के उद्देश्य से दीवार आदि के निर्माण के लिए नींव खोद दी गई. नगर निगम का आरोप है कि इससे सार्वजनिक रास्ते और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही निगम की ओर से कराया जा रहा सड़क निर्माण भी बाधित हुआ.
शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. नगर आयुक्त ने संपत्ति प्रभारी तपस्या यादव को निर्देशित किया कि पुलिस बल और नगर निगम के प्रवर्तन दल की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई कर जनहित में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया जाए.
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण का काम अगले 24 घंटे के भीतर शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकास कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने निर्माण विभाग की टीम को निर्देश दिया कि करीब 1,500 लोगों की सुविधा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी स्वामित्व, कब्जे वाली गाटा संख्या-229 की भूमि से सरकारी नाली संख्या-230 गुजरती है, जिसकी लंबाई करीब तीन किलोमीटर बताई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाली को बंद कर उसके ऊपर दीवार और अन्य निर्माण किए जाने से जल निकासी तथा आवागमन प्रभावित हो रहा है.
नाली और रास्ता अवरुद्ध होने के कारण स्थानीय लोगों को मरघट तक पहुंचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण का विरोध करने पर शिकायतकर्ता को धमकी दी गई. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी नाली, जल निकासी मार्ग अथवा सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद अब नगर निगम की टीम पुलिस बल और प्रवर्तन दल की मौजूदगी में कथित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगी.
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