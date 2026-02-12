ETV Bharat / state

आगरा में नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण; रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य में देरी पर जताई नाराजगी, ठेकेदार पर पेनल्टी के निर्देश

आगरा : फतेहाबाद रोड पर सीएम ग्रिड योजना और नमामि गंगे परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण गुरुवार को नगर आयुक्त अंकित खंडेवाल ने किया. निरीक्षण के दौरान जलकल और सिविल विभाग के अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाकर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए. इस दौरान नगर आयुक्त ने ताजगंज जोनल कार्यालय में निर्माणाधीन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई.

नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य हर हाल में बरसात से पहले पूर्ण कराया जाए. जिससे जलभराव और जल संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके.

स्थायी बैरिकेडिंग करने के निर्देश : नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां सीएम ग्रिड के तहत कार्य चल रहा है, वहां पर मेट्रो परियोजना की तर्ज पर स्थायी बैरिकेडिंग की जाए. इसके साथ ही कार्य का विवरण दर्शाने वाले सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि आमजन को परियोजना की जानकारी मिल सके.

यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश : उन्होंने निर्देश दिये कि सीएम ग्रिड और नमामि गंगे परियोजना के चल रहे कार्यों के दौरान यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाए. फतेहाबाद रोड पर एक कैफे के पास चल रहे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को दो दिन में और पुरानी मंडी पर चल रहे कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण कर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए.



