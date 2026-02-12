आगरा में नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण; रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य में देरी पर जताई नाराजगी, ठेकेदार पर पेनल्टी के निर्देश
फतेहाबाद रोड पर सीएम ग्रिड योजना और नमामि गंगे परियोजना के कार्यों का किया निरीक्षण.
Published : February 12, 2026 at 8:50 PM IST
आगरा : फतेहाबाद रोड पर सीएम ग्रिड योजना और नमामि गंगे परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण गुरुवार को नगर आयुक्त अंकित खंडेवाल ने किया. निरीक्षण के दौरान जलकल और सिविल विभाग के अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाकर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए. इस दौरान नगर आयुक्त ने ताजगंज जोनल कार्यालय में निर्माणाधीन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई.
नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य हर हाल में बरसात से पहले पूर्ण कराया जाए. जिससे जलभराव और जल संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके.
स्थायी बैरिकेडिंग करने के निर्देश : नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां सीएम ग्रिड के तहत कार्य चल रहा है, वहां पर मेट्रो परियोजना की तर्ज पर स्थायी बैरिकेडिंग की जाए. इसके साथ ही कार्य का विवरण दर्शाने वाले सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि आमजन को परियोजना की जानकारी मिल सके.
यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश : उन्होंने निर्देश दिये कि सीएम ग्रिड और नमामि गंगे परियोजना के चल रहे कार्यों के दौरान यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाए. फतेहाबाद रोड पर एक कैफे के पास चल रहे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को दो दिन में और पुरानी मंडी पर चल रहे कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण कर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए.
'क्षतिग्रस्त फुटपाथों की शीघ्र मरम्मत कराएं' : नगर आयुक्त ने सड़क पर डाली गई आरसीसी की मोटाई की भी जांच की. उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के कार्य 500 मीटर के पैच बनाकर करें. अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार से काम को अंजाम देकर जल्द जल्द समाप्त कराया जाए.
उन्होंने परियोजना अधिकारियों से नमामि गंगे के काम कितने समय में पूरा कर पाएंगे, इसका भी डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त ने काम गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरा करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने क्षतिग्रस्त फुटपाथों की शीघ्र मरम्मत कराने, डिवाइडरों पर हरियाली विकसित करने के लिए पौधरोपण कराने के भी निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां सड़कों को तत्काल मोटरेबल बनाने और कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य की गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त ने पंचवटी क्षेत्र स्थित नाले की सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि सफाई में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो जरूरी स्लैब हटाकर नाले की पूर्ण सफाई कराएं.
