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देवघर का ‘हलीमा बांध’ बना विवाद का केंद्र, मिट्टी भराई पर रोक, पानी के स्रोत को बचाने की उठी मांग

देवघर के हलीमा बांध पर मिट्टी भराई पर नगर आयुक्त ने रोक लगा दी है.

HALIMA DAM ENCROACHMENT IN DEOGHAR
देवघर के हलीमा बांध (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 6:26 PM IST

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देवघर: शहर के बिलासी टाउन स्थित हलीमा बांध इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं. दशकों पुराना यह जलस्रोत न सिर्फ स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करता रहा है, बल्कि इलाके के जलस्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लेकिन हाल के दिनों में इस पोखर में मिट्टी भराई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जिस पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया है.

समाजसेवी बाबा बलियासे ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि हलीमा बांध से करीब 25 हजार घरों को पानी की आपूर्ति होती है. ऐसे में अगर इस जलस्रोत को खत्म किया गया तो, हजारों परिवारों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. उनका कहना है कि यह पोखर इलाके के पर्यावरण संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त

मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त रोहित सिन्हा और महापौर रवि राउत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान पोखर में मिट्टी डाले जाने की पुष्टि हुई. जिस पर नगर आयुक्त ने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए भराई पर रोक लगाने का आदेश दिया और संबंधित लोगों को फटकार भी लगाई.

लोगों की प्रशासन से तालाब को सुरक्षित रखने की मांग

शिकायतकर्ता सुरेश कुमार ने बताया कि भले ही यह पोखर निजी जमीन पर स्थित हो, लेकिन इसका उपयोग बड़ी संख्या में लोग पानी के स्रोत के रूप में करते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि जितनी जमीन की बिक्री हुई है, उसी सीमा तक ही कार्य हो और बाकी हिस्से को सुरक्षित रखते हुए बाउंड्री बनाकर संरक्षित किया जाए.

वहीं इस मामले में आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया झा ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि केवल उतनी ही जमीन पर मिट्टी भरी गई है, जो पहले से चिन्हित है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद तालाब की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और आगे भी इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे.

किसी भी परिस्थिति में तालाब खत्म नहीं होने दिया जाएगा: मेयर

महापौर रवि राउत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी परिस्थिति में तालाब को खत्म नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि देवघर झारखंड के ड्राई जोन में आता है. इसलिए यहां के जलस्रोतों का संरक्षण बेहद जरूरी है. भले ही तालाब निजी हो, लेकिन जनहित को देखते हुए नगर निगम आवश्यक हस्तक्षेप करेगा और इस जलस्रोत को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगा.

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