ETV Bharat / state

बनारस में गंदगी फैलाने वालों पर एक्शन; गंगा घाट पर थूकने पर वसूला गया जुर्माना, दुकानदारों के लिए ये नियम लागू

वाराणसी : वाराणसी नगर निगम ने पान-मसाला खाकर सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शनिवार को सभी घाटों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गुटका खाकर थूकने पर जुर्माना भी वसूला गया, साथ ही दोबारा ऐसा न करने के लिये चेतावनी दी गई.

नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शनिवार को अस्सी घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, जैन घाट, आनंदमयी घाट, निषाद राज घाट, प्रभु घाट, चेतसिंह घाट, निरंजनी घाट, शिवाला घाट, गुलेरिया घाट, हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, केदार घाट, चौकी घाट, क्षेमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, बबुआ पाण्डेय घाट, दिगपतिया घाट, चौसठ्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्या बाई घाट, दशाश्वमेध घाट, डॉ राजेंद्र प्रसाद घाट, मान महल घाट, त्रिपुरा भैरव घाट, ललिता घाट एवं मणिकर्णिका घाट पर किये जा रहे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया.

नगर आयुक्त ने बताया कि घाटों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना होने, नाव बनाए जाने की सामग्री एवं स्क्रैप में पड़ी लकड़ी को हटाए जाने, दीवारों के पास लोगों द्वारा पान के पीच से गंदा किए गए स्थल की सफाई व्यवस्था कराते हुए वाॅल पेंटिंग कराए जाने, पाथवे के टूटे चौका को बदलते हुए उन्हें तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश दिये गये.

नगर आयुक्त ने घाट सिल्ट सफाई कार्यों का भी जायजा लिया. उन्होंने सिल्ट की सफाई कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. घाटों पर लगी लाइटों को चेक कराते हुए सभी लाइटें क्रियाशील कराए जाने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय एसीपी एवं थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिए गए कि दोबारा अतिक्रमण ना हो, इस संदर्भ में अपने स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं. वहीं हरिश्चन्द्र घाट पर थूकते समय एक युवक से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया.