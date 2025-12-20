ETV Bharat / state

बनारस में गंदगी फैलाने वालों पर एक्शन; गंगा घाट पर थूकने पर वसूला गया जुर्माना, दुकानदारों के लिए ये नियम लागू

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सभी घाटों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया.

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने घाटों का औचक निरीक्षण किया.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने घाटों का औचक निरीक्षण किया. (Photo credit: Varanasi Municipal Corporation)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:30 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 10:36 PM IST

3 Min Read
वाराणसी : वाराणसी नगर निगम ने पान-मसाला खाकर सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शनिवार को सभी घाटों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान गुटका खाकर थूकने पर जुर्माना भी वसूला गया, साथ ही दोबारा ऐसा न करने के लिये चेतावनी दी गई.

नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शनिवार को अस्सी घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, जैन घाट, आनंदमयी घाट, निषाद राज घाट, प्रभु घाट, चेतसिंह घाट, निरंजनी घाट, शिवाला घाट, गुलेरिया घाट, हनुमान घाट, हरिश्चंद्र घाट, लाली घाट, केदार घाट, चौकी घाट, क्षेमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, बबुआ पाण्डेय घाट, दिगपतिया घाट, चौसठ्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्या बाई घाट, दशाश्वमेध घाट, डॉ राजेंद्र प्रसाद घाट, मान महल घाट, त्रिपुरा भैरव घाट, ललिता घाट एवं मणिकर्णिका घाट पर किये जा रहे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया.

नगर आयुक्त ने बताया कि घाटों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना होने, नाव बनाए जाने की सामग्री एवं स्क्रैप में पड़ी लकड़ी को हटाए जाने, दीवारों के पास लोगों द्वारा पान के पीच से गंदा किए गए स्थल की सफाई व्यवस्था कराते हुए वाॅल पेंटिंग कराए जाने, पाथवे के टूटे चौका को बदलते हुए उन्हें तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश दिये गये.

नगर आयुक्त ने घाट सिल्ट सफाई कार्यों का भी जायजा लिया. उन्होंने सिल्ट की सफाई कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. घाटों पर लगी लाइटों को चेक कराते हुए सभी लाइटें क्रियाशील कराए जाने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय एसीपी एवं थानाध्यक्ष को भी निर्देश दिए गए कि दोबारा अतिक्रमण ना हो, इस संदर्भ में अपने स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं. वहीं हरिश्चन्द्र घाट पर थूकते समय एक युवक से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया.

मणिकर्णिका घाट पर फैली अव्यवस्था और गंदगी को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है. शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर निगम की टीम ने घाट पर सघन अभियान चलाया. इस दौरान न सिर्फ बेतरतीब रखे लकड़ी के ढेरों को हटवाया गया, बल्कि दुकानदारों के लिए कड़े नियम भी लागू किए गए.

सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने घाट की सीढ़ियों पर जमा लकड़ियों को हटवाकर रास्ता साफ कराया. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार तीन दिन से अधिक का स्टॉक घाट पर जमा नहीं करेगा. इसके साथ ही, अब हर दुकान पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर और लकड़ी की दरें (रेट) साफ-साफ लिखी होंगी. इसका उद्देश्य अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को किसी भी प्रकार की ठगी से बचाना है.

घाट को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से रामलीला कमेटी के पास जमा मलबे को साफ कराया गया. नगर निगम का उद्देश्य इस खाली स्थान को दोपहिया वाहनों के पार्किंग स्टैंड के रूप में विकसित करना है, जिससे घाट पर आने-जाने वालों को जाम से राहत मिल सके.

