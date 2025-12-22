ETV Bharat / state

चले आइए मसूरी, रंग-बिरंगे उत्सव के लिए तैयार पहाड़ों की रानी, 24 दिसंबर से विंटर लाइन कार्निवाल शुरू

विश्व विख्यात विंटरलाइन कार्निवाल का शुभारंभ इस वर्ष 24 दिसंबर 2025 से होगा, जो 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा.

mussoorie
विंटर लाइन कार्निवाल 2025 (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 22, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 6:56 PM IST

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर रंग-बिरंगे उत्सव के लिए तैयार है. विश्व विख्यात विंटर लाइन कार्निवाल का शुभारंभ इस वर्ष 24 दिसंबर 2025 से होगा, जो 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस बार का कार्निवाल कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि इसे उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती और इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती को समर्पित किया गया है.

कार्यक्रम का ब्रॉशर लॉन्च: कार्निवाल की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का ब्रॉशर लॉन्च किया और सात दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया.

95 प्रतिशत कलाकार उत्तराखंड के स्थानीय होंगे: उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्निवाल में स्थानीय संस्कृति और कलाकारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है. लगभग 95 प्रतिशत कलाकार उत्तराखंड के स्थानीय होंगे, जो लोक संगीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे.

सूफी संगीत और कव्वाली की खास महफिलें भी सजेंगी: कार्निवाल के दौरान शोभा यात्रा, सांस्कृतिक संध्याएं, पहाड़ी व्यंजनों का फूड फेस्टिवल, मोटर बाइक रैली, मैराथन, स्टार गेजिंग और हेरिटेज वॉक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. एक ओर जहां बॉलीवुड नाइट दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेगी, वहीं हिमाचल और भोजपुरी कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी. इसके साथ ही सूफी संगीत और कव्वाली की खास महफिलें भी सजेंगी.

एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कार्निवाल का हिस्सा होंगे: आयोजकों ने बताया कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को ध्यान में रखते हुए मसूरी के पांच प्रमुख स्थानों मॉल रोड, लंढौर और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. खेलकूद गतिविधियों के साथ-साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कार्निवाल का हिस्सा होंगे, जो युवाओं के लिए खास आकर्षण साबित होंगे.

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी: एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि संभावना है कि कार्निवाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा. प्रशासन की ओर से सुरक्षा, पार्किंग और साफ-सफाई को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, ताकि किसी को असुविधा न हो.

दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य को देखने का भी सुनहरा अवसर: मसूरी का विंटरलाइन कार्निवाल सिर्फ उत्सव ही नहीं, बल्कि ''विंटरलाइन'' नामक दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य को देखने का भी सुनहरा अवसर है, जो दुनिया में केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देता है. यही कारण है कि हर साल देश-विदेश से हजारों पर्यटक इस दौरान मसूरी पहुंचते हैं.

कुल मिलाकर इस बार का विंटर लाइन कार्निवाल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का भव्य उत्सव साबित होने जा रहा है, जो मसूरी की पहचान को और मजबूत करेगा. कार्निवाल का आगाज 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सर्वे ग्राउंड से लाइब्रेरी चौक तक निकलने वाली भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा से होगा.

इसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ बैंड की शानदार प्रस्तुतियां होंगी. दोपहर में मंगल गीत, स्थानीय सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटन समारोह प्रस्तावित है.

शाम को नगर पालिका टाउन हॉल में ऐतिहासिक नाइट के तहत इंद्रमणि बडोनी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरता-बलिदान की गाथाओं का मंचन किया जाएगा. वहीं गढ़वाल टैरेस पर पर्यटक स्टार गेजिंग का अनोखा अनुभव ले सकेंगे. हर दिन प्रकृति, संगीत और लोक संस्कृति का संगमकार्निवाल के दौरान नेचर फोटोग्राफी, ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां कंपनी बाग, चार दुकान, हाथीपांव और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में आयोजित होंगी.

जॉर्ज एवरेस्ट स्थित कार्टाग्राफी म्यूजियम भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा. गांधी चौक, शहीद स्थल, लंढौर और कंपनी गार्डन में प्रतिदिन गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, हिमाचली, गोरखाली और सूफी संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ प्रसिद्ध लोक गायक, बैंड और नृत्य दल मंच साझा करेंगे.

द स्टेज इज़ ऑल यॉर्स' जैसे ओपन प्लेटफॉर्म: खास बात यह है कि हर दिन 'द स्टेज इज़ ऑल यॉर्स' जैसे ओपन प्लेटफॉर्म कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिससे उभरती प्रतिभाओं को मंच मिलेगा.

थीम नाइट्स रहेंगी खास आकर्षण: नगर पालिका टाउन हॉल में हर शाम अलग-अलग थीम पर सांस्कृतिक संध्याएं होंगी. इनमें सूफियाना नाइट, मोहब्बत भरी म्यूजिकल नाइट, मिक्स फोक नाइट, लेट्स डांस एंड रैप नाइट और रिदम एंड रेज़ोनेंस नाइट शामिल हैं. बॉलीवुड, कव्वाली, अवधी-भोजपुरी गीतों के साथ रैप और फ्यूजन म्यूजिक भी युवाओं को आकर्षित करेगा.

बाइक रैली, फैशन शो और खेल गतिविधियां: 28 दिसंबर को देहरादून से मसूरी तक स्पोर्ट्स बाइक रैली निकाली जाएगी, जो युवाओं के लिए बड़ा आकर्षण होगी. इसके साथ ही पारंपरिक परिधानों का फैशन शो, कॉमेडी शो और कराटे प्रदर्शन भी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएंगे.

29 दिसंबर को होगा भव्य समापन: 29 दिसंबर को शहीद स्थल पर समापन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा. शाम को नगर पालिका टाउन हॉल में हिमनाद बैंड और प्रसिद्ध गायक निखिल डिसूजा की प्रस्तुति के साथ कार्निवाल का यादगार समापन होगा.

पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान: मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल न केवल स्थानीय कलाकारों और संस्कृति को मंच देता है, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा देता है. विंटर लाइन जैसे दुर्लभ प्राकृतिक नजारे, संगीत, लोक कला और साहसिक गतिविधियों का यह संगम देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए खास अनुभव साबित होगा.. प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे पर्यटक निश्चिंत होकर इस उत्सव का आनंद ले सकें। इस मौके पर राजेंद्र रावत भी मौजूद थे.

