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हरियाणा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, लोगों ने बढ़चढ़कर मनाया लोकतंत्र का पर्व

हरियाणा में कड़ी सुरक्षा के बीच नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया.

Municipal body elections in Haryana concluded peacefully
हरियाणा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 8:33 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 9:20 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम समेत निकाय चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए हैं. सुबह आठ बजे शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक जारी रहा. इस दौरान लोग सुबह आठ बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे. महिला-पुरूष और बुजुर्ग भी वोटिंग स्लिप के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे. वहीं, कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए सभी जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा. विशेषकर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा और निगरानी देखी गई. वहीं, सभी सियासी दलों के मेयर पद के प्रत्याशियों ने लोगों का समर्थन मिलने से अपनी-अपनी जीत का दावा किया.

सुबह से वोट प्रतिशत की रफ्तार कम: पंचकूला में मेयर और बीस वार्ड पार्षदों के लिए वोट प्रतिशत लगभग सामान्य से भी कम देखा गया. वोटिंग प्रतिशत सुबह 11 बजे तक धीमा रहा. इसके बाद वोटिंग ने थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी. शुरूआती तीन घंटों में सुबह 11 बजे तक महज 10.7 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, अगले ढाई घंटे बाद, दोपहर ढाई बजे तक यह 34.1 प्रतिशत दर्ज किया गया. इसके अगले डेढ़ घंटे बाद मतदान प्रतिशत लगभग सामान्य से भी कम चाल से बढ़ता दिखा और चार बजे तक 42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. अचरज की बात यह रही कि मतदान का समय पूरा होने से आधे घंटे पहले, शाम साढ़े पांच बजे तक महज 48.4 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. हालांकि, कड़ी पुलिस सुरक्षा के चलते कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी. वहीं शाम 6 बजे तक यहां 52 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पंचकूला में मतदाताओं की कुल संख्या 207444 है, लेकिन इनमें से केवल 107949 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. कांग्रेसी नेताओं ने मतदान कम होने का मतलब जनता की सरकार के प्रति नाराजगी बताई है.

हरियाणा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न (ETV Bharat)

मोबाइल की मनाही और व्हील चेयर की कमी: मतदान केंद्रों पर ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों द्वारा मतदाताओं की वोटर स्लिप की जांच की गई. साथ ही सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल ले जाने से भी मना किया जाता रहा. इसके अलावा हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी गई. वहीं, मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की कमी होने से बुजुर्ग मतदाता जरूर परेशान होते दिखे. नतीजतन, बुजुर्ग मतदाता (महिला-पुरूष) धीमे-धीमे मतदान केंद्रों के अंदर तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कई मतदान केंद्रों पर केवल एक ही व्हील चेयर की उपलब्धता रही, नतीजतन यहां भी बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

Municipal body elections in Haryana concluded peacefully
पंचकूला में विधायक चंद्रमोहन ने अपने परिवार के साथ डाला वोट (ETV Bharat)

मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों का मतदान: आम लोगों के साथ-साथ सभी सियासी दलों के मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों ने भी मतदान किया. पंचकूला में सुबह करीब साढ़े आठ बजे भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी श्याम लाल बंसल और कांग्रेस मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने पारिवारिक सदस्यों और करीबियों के साथ पहुंचकर अपना वोट डाला. पंचकूला से कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन ने भी पत्नी व बेटे-बहू के साथ वोट डाला. इसके अलावा आम आदमी पार्टी और इनेलो के मेयर पद और पार्षद पद के प्रत्याशियों ने भी वोट डाले. इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया.

सेवानिवृत्त पूर्व आर्मी चीफ बोले: पंचकूला निवासी एवं पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक अपनी धर्मपत्नी के साथ मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर पहुंचे. वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि जो कोई भी उम्मीदवार जीते, उन्हें लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए, उन्हें लग्न के साथ काम करना चाहिए. कहा कि उन्होंने जिस किसी को भी मेयर और पार्षद के लिए वोट दिया है, सोच यही है कि वह काम करने वाले हैं और उनसे काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि पंचकूला में काफी काम करने जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि पंचकूला में मौजूदा समय में साफ-सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए मेयर और पार्षद, दोनों के स्तर पर सुधार होना चाहिए. उन्होंने सड़कों की स्थिति में भी सुधार की जरूरत बताई.

स्टिल्ट प्लस फोर निर्माण गलत: पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने पंचकूला में स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को उचित नहीं ठहराया. उन्होंने कहा कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के चलते इतनी आबादी को सहन नहीं कर सकेगा. कई दशक पहले बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आबादी को सहन नहीं कर सकेगा. सुरक्षा, निजता और सामाजिक ताने-बाने की समस्याएं होंगी. इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या होने की बात भी कही. वहीं, वीपी मलिक की पत्नी ने कहा कि जब वह पच्चीस वर्ष पूर्व पंचकूला आए थे तो इस शहर को काफी अच्छा समझा था. लेकिन धीरे-धीरे यहां समस्याएं बढ़ती गई और शहर की सुंदरता घटती गई. उन्होंने इसके पीछे अनेक कारण और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने की बात कही. उन्होंने कहा कि आज वोट करने का मकसद यह है कि शहर का विकास जरूर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे चंडीगढ़ काफी अच्छा बनता जा रहा है. लेकिन पंचकूला थोड़ा पीछे रह गया है. उन्होंने कहा कि जब तक पदाधिकारी शहर के लिए कोई काम न करें, तब तक कोई पद ग्रहण करने का फायदा नहीं है. इस दौरान उन्होंने पार्षदों से काफी उम्मीद होने की बात कही.

मतदाताओं ने गिनाईं समस्याएं: ईटीवी भारत ने मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे मतदाताओं से बातचीत की. मतदाताओं ने अनेक समस्याओं के निदान की मांग की. मतदाता महावीर ने कहा कि प्रशासन व सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जगह मिलनी चाहिए. पंचकूला के सेक्टर-17 स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी मतदाता रामकुमार ने कहा कि कॉलोनी का विकास होना चाहिए. नालियों का निर्माण और उनकी सफाई हो, गलियां पक्की हों और उन्हें अच्छी जगहों पर मकान मिलने चाहिए. कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र नहीं होने से किन्हीं समारोह के आयोजन के लिए भी दूर के सेक्टरों में जाने की विवशता बताई. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उनके क्षेत्र में गंदगी अधिक रहती है. कॉलोनी वासियों को दवाई लेने के लिए सेक्टर-16 जाना पड़ता है, क्योंकि पास में कोई डिस्पेंसरी नहीं है. कुछ मतदाताओं ने कहा कि चुनावी समय में नेता केवल वोट मांगने आते हैं और नतीजे घोषित होने के बाद से दोबारा कभी नहीं मिलते. सेक्टर-17 इंदिरा कॉलोनी निवासी छत्रपाल ने कहा कि कोई नेता काम नहीं करवाते और न ही जन-सुनवाई होती है. उन्होंने कहा कि जो काम नेताओं को कराने चाहिए, लोगों को वे सभी स्वयं करने पड़ते हैं. काम के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है.

कॉलोनियों में नशा और अपराध: अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे युवा मतदाता एवं सिलाई का काम करने वाले विष्णु ने बताया कि वह पहली बार वोट डालने पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि कॉलोनियों में नशा काफी अधिक है, नतीजतन हत्याएं तक होती हैं. लेकिन कोई सुनवाई नहीं और अपराध तेजी से बढ़ रहा है. विष्णु ने कहा कि करीब पंद्रह वर्ष पूर्व कॉलोनी में आठ पाइप डाली गई थी, जिनमें से कुछ दब गई हैं, इस कारण पानी की उपलब्धता नहीं है. बताया कि कॉलोनी में नशा अधिक होने के चलते लूटपाट और अन्य प्रकार की आपराधिक वारदातें हो रही हैं. उन्होंने साफ-सफाई की ओर ध्यान दिए जाने की बात भी कही. सेक्टर-17 निवासी मतदाता ज्ञानी ने बताया कि नशे की रोकथाम बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए. उन्होंने कानून व्यवस्था को भी कमजोर बताया. मिस्त्री का काम करने वाले मतदाता रामलाल ने क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि लोग काफी नशा करते हैं और नशे की पूर्ति नहीं होने के चलते अपराध अधिक होता है. उन्होंने कानून व्यवस्था को कमजोर बताया. हालांकि, सफाई व्यवस्था को संतोषजनक बताया. लेकिन पास में डिस्पेंसरी नहीं होने के चलते लोगों को सेक्टर-17 या सेक्टर-6 जिला अस्पताल जाने की विवशता बताई.

महिला मतदाताओं ने समस्याएं गिनाई: सेक्टर-17 स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी महिला कमलेश ने कहा कि उनके क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं. पानी नहीं आने, नाला भरने के चलते बदबू होने और सामान की बर्बादी समेत पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता सताती है. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के चलते वे नशे में पड़ जाते हैं. कहा कि डिस्पेंसरी में भी कोई संतोषजनक राहत नहीं मिलती. कमलेश ने कहा कि पांच लाख रुपये तक के ईलाज के लिए संचालित केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता. हालांकि, उन्होंने पार्षद और मेयर बनने वाले गरीब लोगों की देखभाल करने, जरूरतमंदों के लिए घर बनवाने, युवाओं को रोजगार देने और बुजुर्गों के लिए अच्छी व्यवस्था करने की मांग रखी. इसके अलावा अन्य महिला मतदाताओं ने भी विशेष रूप से साफ-सफाई नहीं होने, नशा अधिक होने, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होने और जन-सुनवाई न के बराबर होने की बात कही.

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Last Updated : May 10, 2026 at 9:20 PM IST

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