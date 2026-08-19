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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू, 9 और 11 सितंबर को मतदान

जयपुर/अजमेर/उदयपुर: राजस्थान में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 'एक राज्य, एक चुनाव' की दिशा में क्रमिक रूप से चुनाव कराए जाएंगे. इसके तहत पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. आयोग की ओर जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा. कुल 309 नगर निकाय में चुनाव होगा.

14 और 21 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम: नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना और परिणाम 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव का परिणाम 21 सितंबर को घोषित होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस बार नगरीय निकायों के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. प्रदेश में कुल 1 करोड़ 44 लाख 3853 मतदाता चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे. इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश में निकायों की संख्या भी बढ़कर 309 हो गई है. ऐसे में नए और पुनर्गठित नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

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जयपुर में सबसे ज्यादा मतदाता: मतदाताओं की संख्या के लिहाज से जयपुर सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है. जयपुर में 24,20,829 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं सबसे कम मतदाताओं वाला क्षेत्र इंद्रगढ़, बूंदी है, जहां 4744 मतदाता हैं. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ने की संभावना है. टिकट को लेकर दावेदारियों, स्थानीय समीकरणों और चुनावी रणनीति पर अब राजनीतिक दलों का फोकस रहेगा. नगर निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की योजना है. इस तरह आयोग की एक राज्य, एक चुनाव की अवधारणा के तहत प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.

आचार संहिता लागू, अब सियासी सरगर्मी तेज: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की गतिविधियां तेज होंगी. टिकट को लेकर दावेदारियां, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति पर फोकस बढ़ेगा. इस चुनाव के जरिए प्रदेश के 309 नगरीय निकायों की नई स्थानीय सरकार चुनी जाएगी. नगरीय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है. ऐसे में निकाय चुनाव को प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े राजनीतिक शक्ति-परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है.

दो चरणों में होगा मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है. पहले चरण की मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना 21 सितंबर को कराई जाएगी. इसके बाद निकाय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर को और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 22 सितंबर को होगा. इस तरह सितंबर में ही शहरों की नई स्थानीय सरकारों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है.

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1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता: इस बार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में कुल 1,44,03,853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें पुरुष, महिला और अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं. आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में 27.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से जयपुर सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, जबकि बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम 4,744 मतदाता हैं. बढ़ी मतदाता संख्या और निकायों की संख्या में इजाफे के कारण इस बार चुनाव का दायरा भी बड़ा होगा.

7500 से बढ़कर 10,245 हुए वार्ड: आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में 196 नगरीय निकायों में 7,500 वार्ड थे. अब 309 नगरीय निकायों में 10,245 वार्ड होंगे. इसी के साथ मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है. 2019 में जहां 10,153 मतदान केंद्र थे, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 16,465 हो गई है. निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. आयोग के अनुसार जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा सहित प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीन का उपयोग किया जाएगा. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम की तैयारी और तकनीकी व्यवस्था से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया है.

1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक चुनाव ड्यूटी में: चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 1,15,255 कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी. मतदान और मतगणना दलों के गठन के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन किया जाएगा. चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य और जिला स्तर पर चुनाव नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे. इनके जरिए चुनाव से संबंधित सूचनाओं, शिकायतों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर निगरानी रखी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी.

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उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय: आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की है. इसके अनुसार नगर निगम पार्षद 3.50 लाख रुपये, नगर परिषद पार्षद 2.50 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्य 1.50 लाख रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे. चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करना होगा. आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए Voter Assistance Booth भी स्थापित किए जाएंगे.

नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान: