राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू, 9 और 11 सितंबर को मतदान
नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना और परिणाम 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे.
Published : August 19, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 7:19 PM IST
जयपुर/अजमेर/उदयपुर: राजस्थान में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 'एक राज्य, एक चुनाव' की दिशा में क्रमिक रूप से चुनाव कराए जाएंगे. इसके तहत पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. आयोग की ओर जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा. कुल 309 नगर निकाय में चुनाव होगा.
14 और 21 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम: नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना और परिणाम 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव का परिणाम 21 सितंबर को घोषित होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस बार नगरीय निकायों के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. प्रदेश में कुल 1 करोड़ 44 लाख 3853 मतदाता चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे. इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश में निकायों की संख्या भी बढ़कर 309 हो गई है. ऐसे में नए और पुनर्गठित नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
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जयपुर में सबसे ज्यादा मतदाता: मतदाताओं की संख्या के लिहाज से जयपुर सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है. जयपुर में 24,20,829 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं सबसे कम मतदाताओं वाला क्षेत्र इंद्रगढ़, बूंदी है, जहां 4744 मतदाता हैं. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ने की संभावना है. टिकट को लेकर दावेदारियों, स्थानीय समीकरणों और चुनावी रणनीति पर अब राजनीतिक दलों का फोकस रहेगा. नगर निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की योजना है. इस तरह आयोग की एक राज्य, एक चुनाव की अवधारणा के तहत प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.
आचार संहिता लागू, अब सियासी सरगर्मी तेज: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की गतिविधियां तेज होंगी. टिकट को लेकर दावेदारियां, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति पर फोकस बढ़ेगा. इस चुनाव के जरिए प्रदेश के 309 नगरीय निकायों की नई स्थानीय सरकार चुनी जाएगी. नगरीय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है. ऐसे में निकाय चुनाव को प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े राजनीतिक शक्ति-परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है.
दो चरणों में होगा मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है. पहले चरण की मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना 21 सितंबर को कराई जाएगी. इसके बाद निकाय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 21 सितंबर को और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 22 सितंबर को होगा. इस तरह सितंबर में ही शहरों की नई स्थानीय सरकारों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है.
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1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता: इस बार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में कुल 1,44,03,853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें पुरुष, महिला और अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं. आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में 27.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से जयपुर सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, जबकि बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम 4,744 मतदाता हैं. बढ़ी मतदाता संख्या और निकायों की संख्या में इजाफे के कारण इस बार चुनाव का दायरा भी बड़ा होगा.
7500 से बढ़कर 10,245 हुए वार्ड: आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में 196 नगरीय निकायों में 7,500 वार्ड थे. अब 309 नगरीय निकायों में 10,245 वार्ड होंगे. इसी के साथ मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है. 2019 में जहां 10,153 मतदान केंद्र थे, वहीं इस बार इनकी संख्या बढ़कर 16,465 हो गई है. निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. आयोग के अनुसार जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा सहित प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीन का उपयोग किया जाएगा. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम की तैयारी और तकनीकी व्यवस्था से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया है.
1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक चुनाव ड्यूटी में: चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 1,15,255 कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी. मतदान और मतगणना दलों के गठन के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन किया जाएगा. चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य और जिला स्तर पर चुनाव नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे. इनके जरिए चुनाव से संबंधित सूचनाओं, शिकायतों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों पर निगरानी रखी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी.
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उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय: आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की है. इसके अनुसार नगर निगम पार्षद 3.50 लाख रुपये, नगर परिषद पार्षद 2.50 लाख रुपये और नगरपालिका सदस्य 1.50 लाख रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे. चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करना होगा. आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए Voter Assistance Booth भी स्थापित किए जाएंगे.
नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान:
- ‘एक राज्य, एक चुनाव’ के तहत पहले नगरीय निकाय, इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.
- प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव होंगे.
- नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे.
- पहला चरण : 9 सितंबर, दूसरा चरण : 11 सितंबर.
- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक.
- पहले चरण की मतगणना 14 सितंबर को होगी.
- दूसरे चरण की मतगणना 21 सितंबर को होगी.
- नगर निकाय चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव 21 सितंबर को होंगे.
- उपाध्यक्ष पद के चुनाव 22 सितंबर को होंगे.
- प्रदेश में कुल 1,44,03,853 मतदाता मतदान करेंगे.
- 2019 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 27.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
- 2019 में 196 निकायों में 1,13,19,864 मतदाता थे.
- इस बार निकायों की संख्या बढ़कर 309 हुई.
- जयपुर में सबसे ज्यादा मतदाता, जबकि इंद्रगढ़ (बूंदी) में सबसे कम 4,744 मतदाता
- इस बार कुल 10,245 वार्ड होंगे, जबकि 2019 में 7,500 वार्ड थे.
- मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी,. इस बार 16,465 मतदान केंद्र, जबकि 2019 में 10,153 थे.
- चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल होगा.
- एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की EVM का उपयोग किया जाएगा.
- करीब 1,15,255 कार्मिकों को चुनाव कार्य के लिए लगाया जाएगा.
- मतदान एवं मतगणना दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी.
- आयोग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे.
- मतदाताओं की सुविधा के लिए Voter Assistance Booth बनाए जाएंगे.
- दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
- चुनाव में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
- प्रचार के दौरान वाहनों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी.
प्रत्याशियों की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित:
- नगर निगम पार्षद - 3.50 लाख रुपये.
- नगर परिषद पार्षद - 2.50 लाख रुपये.
- नगरपालिका सदस्य - 1.50 लाख रुपये.
- चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक रहेगी.
- चुनाव से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर भी आयोग की निगरानी रहेगी.
- आयोग ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कानून-व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है.
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अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ और पुष्कर नगर परिषद के चुनाव प्रथम फेज यानी 9 सितंबर को होंगे, जबकि पीसांगन, टांटोटी, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद और सांवर में चुनाव द्वितीय फेज यानी 11 सितंबर को होंगे. 27 अगस्त को चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी. उसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 31 अगस्त तक रहेगी.
9 निकाय 315 वार्डो में दांवपेच: निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव का बिगुल भी बज चुका है. अजमेर की 9 निकायों में 315 वार्डो में टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. हालांकि, इस बार नगर निकाय के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले है. परिसीमन और वार्डो के आरक्षण के बाद कई पुराने धुरंधर नई सियासी जमीन तलाश रहे है. वहीं, कुछ तो अपनी पत्नी या रिश्तेदार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे है.
अजमेर नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित महिला: अजमेर नगर निगम के 80 वार्डो में 4 लाख 33 हजार 668 मतदाता हैं, जो शहर की सरकार चुनेंगे. नगर निगम में पिछली बार भाजपा का बोर्ड था और एसएसी वर्ग से महिला ब्रजलाता हाडा मेयर थीं. 42 वार्डो में भाजपा, 13 वार्डो में निर्दलीय और 18 वार्डो में कांग्रेस के पार्षद जीतकर आए थे. विगत 36 वर्षों में 7 बार अजमेर में भाजपा का बोर्ड लगातार बना हुआ है. हालांकि, वर्ष 2014 में मेयर पद के सीधे चुनाव में कांग्रेस से कमल बाकोलिया जीते थे. इस बार वार्डो के परिसीमन और आरक्षण ने पुराने समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है.
उदयपुर में 4.15 लाख मतदाता करेंगे मतदान: इस बार उदयपुर में शहर की सरकार चुनने के लिए करीब 4.15 लाख लोग मतदान करेंगे. उदयपुर नगर निगम के अलावा भींडर, कानोड़, वल्लभनगर, मावली और फतहनगर-सनवाड़ नगर पालिका में चुनाव होने हैं. निर्वाचन विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या नाम हटाने के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन विभाग के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.
6 चुनाव में 6 बार भाजपा का सभापति-महापौर: चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही उदयपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. भाजपा और कांग्रेस ने फिलहाल पार्षद पदों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं. उदयपुर नगर निगम में अब तक भाजपा का दबदबा रहा है. नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक हुए 6 चुनावों में 6 बार भाजपा का सभापति या महापौर चुना गया है. ऐसे में इस बार भी दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला अहम माना जा रहा है.
दो चरणों में होगा मतदान: उदयपुर में पहले चरण में भींडर, वल्लभनगर और फतहनगर नगर पालिका के चुनाव होंगे. दूसरे चरण में उदयपुर नगर निगम, कानोड़ और मावली नगर पालिका में मतदान होगा. निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को और निकाय के उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा. इसी दिन नगर निगम, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी. बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति और नगरपालिका उपाध्यक्ष का चुनाव होगा.
नगर निगम के बोर्ड और महापौर
- पहला बोर्ड — किरण माहेश्वरी — 1994
- दूसरा बोर्ड — युधिष्ठिर कुमावत — 1999
- तीसरा बोर्ड — रवींद्र श्रीमाली — 2004
- चौथा बोर्ड — रजनी डांगी — 2009
- पांचवां बोर्ड — चंद्रसिंह कोठारी — 2014
- छठा बोर्ड — जीएस टांक — 2019
- खास बात 1994 से 2019 तक बने छह बोर्डों में भाजपा का लगातार दबदबा देखने को मिला और सभी छह महापौर भाजपा से रहे.
तारीख घोषित होते ही बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी: नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही उदयपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार अब टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं के चक्कर लगाने लगे हैं. पार्टी नेताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही दावेदारों ने वार्ड स्तर पर सक्रियता भी बढ़ा दी है.
भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा साल के 12 महीने चुनावी मोड में रहती है. उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से नगर निगम के सभी 80 वार्डों में सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे और मेरिट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे.चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद दावेदारों की सक्रियता और बढ़ गई है.
वहीं, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष फतहसिंह राठौड़ ने कहा कि पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. कांग्रेस सभी 80 वार्डों में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस में भी संभावित प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं.