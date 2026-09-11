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नगर निकाय चुनाव: अलवर में 85.60 प्रतिशत मतदान, सिरोही में भी वोटर्स ने दिखाया गजब उत्साह

नगर पालिका खेरली के वार्ड नंबर 10 और 17 में एक-एक प्रत्याशी होने की वजह से पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है.

Women arriving to vote
मतदान के लिए पहुंची महिलाएं (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 8:04 PM IST

5 Min Read
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अलवर/सिरोही: नगर निकाय के दूसरे चरण में शुक्रवार को अलवर और सिरोही सहित कई जिलों में मतदान हुआ. अलवर की 7 नगर पालिकाओं में कुल 85.60 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले में सबसे ज्यादा मतदान बड़ौदामेव नगर पालिका में 89.79 प्रतिशत दर्ज किया गया. सिरोही के तीन निकायों के कुल 84 वार्डों के लिए वोटिंग हुई. यहां सबसे ज्यादा आबूपर्वत नगर पालिका में 80.09 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.

राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र पर ईवीएम में खराबी आने से करीब 15 मिनट मतदान रुका रहा. बाद में दूसरी ईवीएम लगाकर मतदान शुरू कराया गया. जिले में सबसे ज्यादा मतदान बड़ौदामेव नगर पालिका में 89.79 प्रतिशत तथा सबसे कम खेरली नगर पालिका में 82.37 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. अलवर जिले की 7 नगर पालिकाओं के चुनाव में 914 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया. वहीं खैरथल-तिजारा जिले की चार नगर पालिकाओं में 88.61 प्रतिशत मतदान हुआ.

District Collector conducting an inspection
निरीक्षण करती जिला कलेक्टर (ETV Bharat Alwar)

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85.60 फीसदी मतदाताओं ने डोल वोट: अलवर जिले की 7 नगर पालिकाओं में 1 लाख 14 हजार 792 में से 98 हजार 102 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. यानी दूसरे चरण में 85.60 मतदाताओं ने वोट डाले. नगर पालिका कठूमर के 10312 में से 8847, खेरली के 15803 में से 12999 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. इसी प्रकार थानागाजी के 17123 में से 14895, राजगढ़ के 31702 में से 26514 मतदाताओं ने वोट डाले. वहीं लक्ष्मणगढ़ के 14236 के 12342, गोविन्दगढ़-रामबास के 14227 में से 12285 एवं बड़ौदामेव के 11389 में से 10220 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं नगर पालिका खेरली के वार्ड नंबर 10 और 17 में एक-एक प्रत्याशी होने की वजह से पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है.

914 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद: जिले की नगर पालिका बड़ौदामेव के 25 वार्डों के लिए 73 प्रत्याशी, नगर पालिका गोविन्दगढ़ के 25 वार्डों के लिए 142 प्रत्याशी, नगर पालिका कठूमर के 20 वार्डों के लिए 76 प्रत्याशी, नगर पालिका खेडली के 23 वार्डों के लिए 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ के 25 वार्डों के लिए 140 प्रत्याशी, नगर पालिका राजगढ़ के 40 वार्डों के लिए 294 प्रत्याशी और नगर पालिका थानागाजी के 25 वार्डों के लिए 125 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान के बाद सभी 914 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया.

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सबसे कमम खेरली में वोटिंग: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ आर्तिका शुक्ला ने बताया कि सभी 7 नगर पालिकाओं में मतदान का प्रतिशत का आंकड़ा 80 को पार कर गया. सबसे ज्यादा मतदान बड़ौदामेव नगर पालिका चुनाव में सुबह 10 बजे 44.02 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 75.13, दोपहर तीन बजे तक 84.90 फीसदी और शाम 6 बजे तक 89.74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम मतदान खेरली में सुबह 10 बजे तक 24.87 प्रतिशत, दोपहर एक बजे तक 56.40 प्रतिशत, दोपहर 3 बजे तक 71.32 फीसदी और शाम 6 बजे तक 82.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं गोविंदगढ़ नगर पालिका में 86.63 प्रतिशत, कठूमर नगर पालिका में 85.80 प्रतिशत, राजगढ़ में 83.84 प्रतिशत, थानागाजी नगर पालिका में 87.06 व लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में 86.82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

Selfie mode after voting
मतदान के बाद सेल्फी मोड (ETV Bharat Alwar)

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सिरोही में 84 वार्डों के लिए मतदान: सिरोही जिले के तीन निकायों सिरोही नगर परिषद, पिंडवाड़ा और आबूपर्वत में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. तीनों निकायों के कुल 84 वार्डों के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने खासा उत्साह दिखाया. सिरोही नगर परिषद के 34 वार्डों में 62.16 प्रतिशत, पिंडवाड़ा नगरपालिका के 25 वार्डों में 65.46 प्रतिशत और आबूपर्वत नगरपालिका के 25 वार्डों में सर्वाधिक 80.09 प्रतिशत मतदान हुआ. पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई.

पर्यवेक्षक ने भी लिया जायजा: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भगीरथ विश्नोई ने भी मतदान दिवस पर सिरोही, पिंडवाड़ा और आबूपर्वत के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. मतदान खत्म होते ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी. कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. दोनों प्रमुख दलों के कार्यालयों में समर्थकों की भीड़ जुटी रही. प्रत्याशी और समर्थक अपने-अपने वार्डों में मतदान प्रतिशत और मतों के गणित के आधार पर जीत-हार के समीकरण बैठाते नजर आए.

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