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इंदिरा वार्ड जगदलपुर में कांग्रेस की जीत, 436 मतों से रामकृष्ण तिवारी जीते

इंदिरा वार्ड जगदलपुर में कांग्रेस की जीत ( ETV Bharat )