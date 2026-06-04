ETV Bharat / state

इंदिरा वार्ड जगदलपुर में कांग्रेस की जीत, 436 मतों से रामकृष्ण तिवारी जीते

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये जीत 2028 विधानसभा चुनाव के पहले का आगाज है.

PANCHAYAT BY ELECTIONS 2026
इंदिरा वार्ड जगदलपुर में कांग्रेस की जीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. प्रतिष्ठित इंदिरा वार्ड में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है. इंदिरा वार्ड में कांग्रेस का पहले से दबदबा रहा है. उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा. कांग्रेस ने यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर दत्त तिवारी को वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. इंदिरा वार्ड बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए इस बार प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था.

इंदिरा वार्ड में कांग्रेस की जीत

कांग्रेस के इस दबदबे वाले वार्ड में बीजेपी ने इस बार जीत के लिए सारे सियासी दाव खेले, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा. कांग्रेस के रामकृष्ण तिवारी ने 436 मतों से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर दत्त तिवारी को हरा दिया. चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लगातार इलाके में कैंप कर प्रचार कार्य में जुटे रहे.

इंदिरा वार्ड जगदलपुर में कांग्रेस की जीत (ETV Bharat)

436 मतों से रामकृष्ण तिवारी जीते

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने वन मंत्री केदार कश्यप को प्रचार के लिए मैदान में उतारा. पार्टी की ओर से बस्तर राज परिवार से कमलचंद्र भंजदेव भी प्रचार के लिए आए, लेकिन पार्टी को इसका भी फायदा नहीं मिला. कांग्रेस की इस जीत में पार्टी के रणनीतिकार मिथिलेश स्वर्णकार, राजीव शर्मा और सुशील मौर्य की बड़ी भूमिका रही, जिन्होने पूरे चुनाव का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ दिया. नतीजा ये हुआ कि जनता ने कांग्रेस का चुनाव किया और पार्टी का परंपरागत वार्ड पर कब्जा बरकरार रहा.

जीत का श्रेय जनता को दिया

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के गृहक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने 436 वोट से वार्ड पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की है. वार्डवासियों ने एक साल के कार्यकाल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है, जिसके लिए उनका आभार. उस वार्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया था, यह जीत 2028 का आगाज है.

बलौदा बाजार वनमण्डल में अतिक्रमण पर एक्शन, 15 जून तक होगी विशेष निगरानी

रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका महंत का पुतला, जगदगुरु रामभद्राचार्य पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से बढ़ी नाराजगी

जगदलपुर केंद्रीय जेल में महिला बंदी ने दी जान, चाचा की हत्या का था आरोप

TAGGED:

JAGDALPUR
INDIRA WARD
WARD CHUNAV
RAMAKRISHNA TIWARI
PANCHAYAT BY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.