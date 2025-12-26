दुर्ग जिला अस्पताल में निशुल्क भोजन सेवा भवन पर एक्शन, संचालक ने कहा- अमानवीय कार्रवाई, प्रशासन ने बताया बिना अनुमति निर्माण
दुर्ग निगम की कार्रवाई के खिलाफ श्री साईं महाप्रसादालय के संचालक ने अनशन करने की भी बात कही है. वहीं प्रशासन ने इसे अतिक्रमण बताया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 26, 2025 at 8:10 PM IST
दुर्ग: जिला अस्पताल परिसर में निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाले श्री साईं महाप्रसादालय पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है. शुक्रवार सुबह दुर्ग नगर निगम का दस्ता बुलडोजर लेकर अस्पताल परिसर पहुंचा. यहां महाप्रसादालय के शेष हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर दुर्ग तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहा.
संचालक ने कहा, गरीबों के साथ अन्याय: महाप्रसादालय का संचालन करने वाले मुकेश तिवारी ने बताया कि उन्होंने 18 जुलाई 2013 को जिला अस्पताल में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों के लिए निशुल्क भोजन की सेवा शुरू की थी. इसके लिए अस्पताल परिसर में एक छोटा सा भवन बनाया गया था, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता था.
उन्होंने कहा कि दो साल पहले अस्पताल प्रबंधन ने उनका भवन आंशिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेवा बंद नहीं की और बाहर से भोजन बनवाकर जरूरतमंदों को खिलाते रहे. मुकेश तिवारी का कहना है कि इतने वर्षों से चल रही सेवा के बावजूद निगम ने अचानक अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चला दिया, जो बेहद दुखद है. उन्होंने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताया और घोषणा की कि वे आज से अनशन पर बैठेंगे. साथ ही कहा कि कार्रवाई करने वालों पर भगवान कार्रवाई करेगा.
तहसीलदार का जवाब: दुर्ग तहसीलदार हरिओम ने बताया कि जिला प्रशासन परिसर में बिना अनुमति के निर्माण किया गया था. इसे हटाने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया. इसी कारण नियमानुसार आज दुर्ग नगर निगम की टीम की ओर से अवैध निर्माण हटाया गया है.
एक तरफ प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई है, हालांकि संचालक समेत सेवा से जुड़े लोग इसे अमानवीय भी बता रहे हैं.