26 नवंबर से LLB की परीक्षा, केंद्र आवंटन और पेपर टाइमिंग में बड़ा बदलाव

मुंगेर विश्वविद्यालय एलएलबी की परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर चुका है. 26 नवंबर से जिले में परीक्षा ली जाएगी.

मुंगेर विश्वविद्यालय
ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 8:41 AM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय ने एलएलबी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार LLB पार्ट-I, पार्ट-II, पार्ट-III और सेमेस्टर-VI के लिए परीक्षा केंद्र और विस्तृत डेटशीट घोषित कर दी गई है. सभी सम्बद्ध कॉलेजों के छात्रों को एक ही परीक्षा केंद्र R.D. & D.J. कॉलेज, मुंगेर में भेजा गया है.

6 दिसंबर तक होगी परीक्षा: केंद्र अधीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर बिजेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्र आवंटन की इस एकमुश्त व्यवस्था ने छात्रों में उत्सुकता के साथ हल्का दबाव भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इस बार कई पेपर लगातार पड़ने वाले हैं. जारी डेटशीट के अनुसार परीक्षा 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

दो पाली में परीक्षा: पहले दिन से ही कठिन विषयों का सिलसिला शुरू है. सुबह की शिफ्ट में भारतीय न्याय संहिता (IPC) और शाम को Law of Taxation की परीक्षा होगी. इसके अगले ही दिन 27 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CrPC) की परीक्षा होगी.

28 नवंबर को सेम-II के छात्रों की परीक्षा: 28 नवंबर को सेम-II के छात्रों के लिए Constitutional Law' और सेम-VI के लिए Environmental Law तय है. 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय कानून, 1 दिसंबर को हिंदू लॉ, 2 दिसंबर को कंपनी लॉ और 4 दिसंबर को Women & Criminal Law जैसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं होंगी.

13-14 दिसंबर को मौखिक परीक्षा: 5 दिसंबर को Humanitarian & Refugee Law और अंतिम दिन 6 दिसंबर को General English की परीक्षा ली जाएगी. इसके साथ ही Viva-Voce के लिए भी तारीखें घोषित की गई हैं. 13 और 14 दिसंबर को सेम-IV और सेम-VI का मौखिक परीक्षा कार्यक्रम तय किया गया है.

बेवसाइट पर एडमिट कार्ड: विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों, प्राचार्यों और परीक्षा विभागों को सूचना भेज दी गई है. वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि किसी भी छात्र तक जानकारी पहुंचने में देरी न हो. छात्रों के लिए अब सबसे जरूरी है समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना. विभाग के बेवसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आवेदन त्रुटि की समय सीमा समाप्त: दूसरी ओर सत्र 2025-27 के लिए स्नातकोत्तर और विभिन्न स्नातकोत्तर केंद्रों में नामांकन के लिए आवेदन त्रुटि की समय सीमा समाप्त हो गयी है. छात्र-छात्राएं अपनी त्रुटि को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकते थे.

नामांकन और पंजीयन की तिथि: प्रथम मेधा सूची के आधार पर स्नातकोत्तर सेमेस्टर-I में नामांकन (Admission) के साथ-साथ पंजीयन (Registration) की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. नामांकन और पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि 17 नवंबर से 22 नवंबर तक है.

दस्तावेजों का सत्यापन: इस सूचना में एक महत्वपूर्ण नोट भी शामिल है. संबंधित विभागाध्यक्षों और संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्यों से अनुरोध किया गया है कि वे स्नातकोत्तर सत्र (2025-27) में नामांकन और पंजीयन के लिए दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक सुनिश्चित करें.

