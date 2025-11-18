ETV Bharat / state

26 नवंबर से LLB की परीक्षा, केंद्र आवंटन और पेपर टाइमिंग में बड़ा बदलाव

मुंगेर: बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय ने एलएलबी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार LLB पार्ट-I, पार्ट-II, पार्ट-III और सेमेस्टर-VI के लिए परीक्षा केंद्र और विस्तृत डेटशीट घोषित कर दी गई है. सभी सम्बद्ध कॉलेजों के छात्रों को एक ही परीक्षा केंद्र R.D. & D.J. कॉलेज, मुंगेर में भेजा गया है.

6 दिसंबर तक होगी परीक्षा: केंद्र अधीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर बिजेंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है. केंद्र आवंटन की इस एकमुश्त व्यवस्था ने छात्रों में उत्सुकता के साथ हल्का दबाव भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इस बार कई पेपर लगातार पड़ने वाले हैं. जारी डेटशीट के अनुसार परीक्षा 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

दो पाली में परीक्षा: पहले दिन से ही कठिन विषयों का सिलसिला शुरू है. सुबह की शिफ्ट में भारतीय न्याय संहिता (IPC) और शाम को Law of Taxation की परीक्षा होगी. इसके अगले ही दिन 27 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CrPC) की परीक्षा होगी.

28 नवंबर को सेम-II के छात्रों की परीक्षा: 28 नवंबर को सेम-II के छात्रों के लिए Constitutional Law' और सेम-VI के लिए Environmental Law तय है. 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय कानून, 1 दिसंबर को हिंदू लॉ, 2 दिसंबर को कंपनी लॉ और 4 दिसंबर को Women & Criminal Law जैसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं होंगी.

13-14 दिसंबर को मौखिक परीक्षा: 5 दिसंबर को Humanitarian & Refugee Law और अंतिम दिन 6 दिसंबर को General English की परीक्षा ली जाएगी. इसके साथ ही Viva-Voce के लिए भी तारीखें घोषित की गई हैं. 13 और 14 दिसंबर को सेम-IV और सेम-VI का मौखिक परीक्षा कार्यक्रम तय किया गया है.