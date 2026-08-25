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3 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या है? पुलिस बोली- 'हर एंगल से जांच' बाथरूम में मिली थी महिला सिपाही की लाश

सिपाही पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. मुंगेर पहुंचे मृतक के पिता उमाशंकर पासवान ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. उन्होंने मजदूरी कर अपनी बेटी को पढ़ाया-लिखाया और उसे पुलिस सेवा में भेजने का सपना पूरा किया.

"वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अवंतिका का मोबाइल जब्त कर CDR की जांच की जा रही है. मौत से पहले बनाए गए वीडियो और कॉल डिटेल के आधार पर हर बिंदु की पड़ताल की जा रही है." -पंकज कुमार पासवान, जमालपुर थानाध्यक्ष

वीडियो में क्या है?: पुलिस के अनुसार, वीडियो में अवंतिका ने अपने जीवन में समाज की ओर से झेली गई कथित प्रताड़ना और उपेक्षा के दर्द का जिक्र किया है. वीडियो में उसने अपनी मौत के बाद परिवार के भरण-पोषण को लेकर भी चिंता जताई और स्वजन के लिए नौकरी दिए जाने की गुहार लगाई है.

"रविवार को अवंतिका ने अपनी मां को फोन किया था. उसने बताया था कि छुट्टी के दिन भी प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह बैरक में आराम कर रही है. उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद मौत की खबर मिलेगी." - उमाशंकर पासवान, परिजन

जांच के लिए पहुंची पदाधिकारी (ETV Bharat)

बैरक के बाथरूम में मिला शव: बता दें कि रविवार की शाम सिपाही का शव बैरक के बाथरूम में मिला था. वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9 जमालपुर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी. घटना के बाद सोमवार को बीसैप की पुलिस महानिरीक्षक (IG) एस. प्रेमलता ने खुद जमालपुर पहुंच कर घटना की बारीकी से जांच की.

आईजी ने की अधिकारियों से पूछताछ: IG एस. प्रेमलता ने बैरक का निरीक्षण किया और वहां मौजूद प्रशिक्षु जवानों तथा प्रशिक्षण से जुड़े कर्मियों से पूछताछ की. उन्होंने साथियों से अवंतिका के व्यवहार, मानसिक स्थिति और हाल की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली. इसके बाद बीसैप-9 के समादेष्टा मिथिलेश प्रसाद से विस्तृत चर्चा की गई.

गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि: सोमवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवंतिका का पार्थिव शरीर बीसैप-9 परिसर लाया गया. यहां परिजनों ने उसके अंतिम दर्शन किए. इसके बाद बीसैप-9 के समादेष्टा, पुलिस अधिकारियों और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रशिक्षण में ट्रांसजेंडर जवानों की संख्या: 17 अगस्त से बीसैप-9 में 502 जवानों का 216 दिवसीय विशेष बुनियादी प्रशिक्षण शुरू हुआ था. इस प्रशिक्षण में कुल 17 ट्रांसजेंडर सिपाही, जिनमें तीन पुरुष ट्रांसजेंडर और 14 महिला ट्रांसजेंडर सिपाही शामिल थीं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं. अवंतिका की मौत के बाद अब यह संख्या 13 रह गई है.

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