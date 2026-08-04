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बिहार के कलाकार का दुनिया भर में बजा डंका, फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

मुंगेर: बिहार की धरती से निकलकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. जन-जागरूकता और सामाजिक संदेशों पर आधारित अपनी अनूठी रेत कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध मधुरेंद्र कुमार का नाम फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Forbes Book of World Records) में दर्ज किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है.

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का विश्व रिकॉर्ड: पटना स्थित 7, सर्कुलर रोड आवास पर आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने मधुरेंद्र कुमार को स्मृति-चिह्न, मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज (ETV Bharat)

नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि "मधुरेंद्र कुमार बिहार के पहले ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेत कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी कला को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता अभियानों से जोड़कर लाखों लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाया है." उन्होंने मधुरेंद्र को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा है.

मधुरेंद्र कुमार को सम्मानित करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जनकल्याणकारी योजनाओं को रेत पर उकेरा: समारोह में फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय सचिव टॉम वाशिंगटन ने बताया कि वर्ष 2005 से 2026 के बीच बिहार सरकार की विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक यात्राओं, जैसे न्याय यात्रा, निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मधुरेंद्र कुमार ने पूरे बिहार में 100 से अधिक विशाल रेत कलाकृतियों का निर्माण किया. इन्हीं रचनात्मक प्रयासों के आधार पर उन्हें प्रमाणपत्र संख्या FBWR00239 के तहत फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है.

"मधुरेंद्र कुमार ने अपनी रेत कलाकृतियों में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकर्षक रेत प्रतिमाएं भी बनाई, जिन्हें आम लोगों के बीच व्यापक सराहना मिली. उनकी कला की प्रशंसा स्वयं शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी की गई. यही नहीं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया."- टॉम वाशिंगटन, अंतरराष्ट्रीय सचिव, फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

रेत कला से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलख: मधुरेंद्र कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान विशाल रेत कलाकृतियों का निर्माण कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया. उनकी कला ने सरकारी अभियानों को एक नई पहचान देने का काम किया.