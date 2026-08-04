बिहार के कलाकार का दुनिया भर में बजा डंका, फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज
अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है. नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित किया. रिपोर्ट: प्रिंस दिलखुश
Published : August 4, 2026 at 1:55 PM IST
मुंगेर: बिहार की धरती से निकलकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. जन-जागरूकता और सामाजिक संदेशों पर आधारित अपनी अनूठी रेत कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध मधुरेंद्र कुमार का नाम फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Forbes Book of World Records) में दर्ज किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है.
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का विश्व रिकॉर्ड: पटना स्थित 7, सर्कुलर रोड आवास पर आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने मधुरेंद्र कुमार को स्मृति-चिह्न, मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.
नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि "मधुरेंद्र कुमार बिहार के पहले ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेत कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी कला को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता अभियानों से जोड़कर लाखों लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाया है." उन्होंने मधुरेंद्र को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सफलता राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा है.
जनकल्याणकारी योजनाओं को रेत पर उकेरा: समारोह में फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय सचिव टॉम वाशिंगटन ने बताया कि वर्ष 2005 से 2026 के बीच बिहार सरकार की विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक यात्राओं, जैसे न्याय यात्रा, निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से मधुरेंद्र कुमार ने पूरे बिहार में 100 से अधिक विशाल रेत कलाकृतियों का निर्माण किया. इन्हीं रचनात्मक प्रयासों के आधार पर उन्हें प्रमाणपत्र संख्या FBWR00239 के तहत फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है.
"मधुरेंद्र कुमार ने अपनी रेत कलाकृतियों में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकर्षक रेत प्रतिमाएं भी बनाई, जिन्हें आम लोगों के बीच व्यापक सराहना मिली. उनकी कला की प्रशंसा स्वयं शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी की गई. यही नहीं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया."- टॉम वाशिंगटन, अंतरराष्ट्रीय सचिव, फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
रेत कला से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलख: मधुरेंद्र कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान विशाल रेत कलाकृतियों का निर्माण कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया. उनकी कला ने सरकारी अभियानों को एक नई पहचान देने का काम किया.
रेत, पत्तों फल-सब्जियों और अनाज से उकेरी कला: विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का कला-सफर भी अपने आप में अनूठा है. उन्होंने अब तक 5,000 से अधिक सैंड स्कल्पचर एवं कोयले की राख से बनी कलाकृतियां, 4,000 से अधिक मार्बल, ग्रेनाइट, धातु, तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम की मूर्तियां, 20,000 से अधिक लीफ आर्ट, 3,000 से अधिक फल एवं सब्जियों पर नक्काशी, 2,000 से अधिक प्लाईवुड एवं थर्मोकोल आधारित कलाकृतियां, 500 से अधिक अनाज के दानों से बनी कलाकृतियां और 1,000 से अधिक पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) आधारित कलाकृतियां तैयार कर समाज को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति का संदेश दिया है.
100 नेशनल और 50 इंटरनेशनल अवार्ड: उनकी इसी बहुआयामी कला के कारण उन्हें अब तक 100 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार, 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, 25 से अधिक देशों में लगभग 75 बार भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर और 12 से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने का गौरव प्राप्त हो चुका है.
कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट: हाल ही में उन्हें अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (AIU), हॉलीवुड, कैलिफोर्निया (USA) द्वारा रेत कला के क्षेत्र में असाधारण वैश्विक योगदान के लिए "Honorary Doctor of Philosophy in Sand Art" की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है.
"मधुरेंद्र कुमार जैसे प्रतिभाशाली कलाकार रेत कला के माध्यम से बिहार की संस्कृति, प्रतिभा और सृजनशीलता को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहे हैं. उनकी सफलता पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है."- संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
रेत के कणों से विश्व मंच तक का सफर: वहीं बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता एमएलसी ललन कुमार सर्राफ और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने भी मधुरेंद्र कुमार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. रेत के कणों से विश्व मंच तक पहुंचने वाले मधुरेंद्र कुमार की यह उपलब्धि बिहार की कला, संस्कृति और प्रतिभा की वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली मानी जा रही है.
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