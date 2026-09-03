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20 साल का इंतजार और ₹30 लाख का बजट बेकार, बिहार में खेतों के बीच लावारिस खड़ी है स्कूल की नई बिल्डिंग

मुंगेर में स्कूल को सड़क का इंतजार ( ETV Bharat )

विद्यालय में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए टिन का शेड डालकर अस्थायी रूप से रसोईघर बनाया गया है. रसोईघर की जमीन भी पक्की नहीं है, बल्कि कच्ची मिट्टी की है.रसोइया ममता कुमारी कहतीं हैं कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है. मिट्टी और गंदगी के बीच भोजन तैयार करने में काफी कठिनाइयां होती हैं. इससे भोजन की साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर भी चिंता बनी रहती है.

नव-निर्मित स्कूल के लिए जाने वाली सड़क का हाल (ETV Bharat)

प्राथमिक विद्यालय नया टोला में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया रानी देवी और ममता कुमारी ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एमडीएम संचालन में परेशानी हो रही है. पिछले करीब 20 वर्षों से विद्यालय का संचालन इसी सामुदायिक भवन में किया जा रहा है. विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए पर्याप्त और सुविधाजनक व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षक, रसोइया और छात्र-छात्राओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

छात्रा मन्नू रानी ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग करते हुए कहा कि विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए जल्द ही सड़क बनाई जाए और जल्दी ही बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम नए भवन में नियमित रूप से पढ़ाई कर सकें.

"स्कूल तो बना दिया गया लेकिन स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नही बनाया गया है. स्कूल के चारो तरफ खेत है, खेत की पगडंडियों से कीचड़ में घुसकर स्कूल जाना पड़ेगा."- सुष्मिता कुमारी, छात्रा

लाखों की लागत से बने भवन को उपयोगी बनाने की मांग करते हुए पांचवी की छात्रा सुष्मिता कुमारी ने कहा कि स्कूल का नया भवन बने एक साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन रास्ता नही होने के कारण हमलोग उस स्कूल में पढ़ाई नही कर रहे है. स्कूल तो बना दिया गया लेकिन स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नही बनाया गया है. स्कूल के चारो तरफ खेत है, खेत की पगडंडियों से कीचड़ में घुसकर स्कूल जाना पड़ेगा.

करीब दो दशक से सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे इस विद्यालय को आखिरकार अपनी जमीन और अपना भवन तो मिल गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों की शिक्षा अभी भी प्रभावित है. ग्रामीणों के साथ विद्यालय के छात्र-छात्राओं को लगा था कि नया भवन बनने के बाद उनकी वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी. भवन तैयार होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं होना उनके लिए भी निराशाजनक है.

"जब विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई, सरकार की राशि से भवन भी बनकर तैयार हो गया, तो अब रास्ता और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है, यह समझ से परे है. यदि समय रहते रास्ता और बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 30 लाख रुपये की लागत से तैयार भवन महज शोपीस बनकर रह जाएगा." - फुदो मंडल, ग्रामीण

फुदो मंडल ने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति में नया भवन बंद है, जबकि बच्चे कई परेशानियों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखने को मजबूर हैं. जब विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई, सरकार की राशि से भवन भी बनकर तैयार हो गया, तो अब रास्ता और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है, यह समझ से परे है. उन्होंने जिला प्रशासन से मामले का स्थल निरीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है.

समस्या सिर्फ रास्ते की ही नहीं, बल्कि नए विद्यालय भवन में बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. एक वर्ष से भवन बनकर तैयार है, लेकिन अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण विद्यालय में आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करना मुश्किल बना हुआ है.स्थानीय निवासी फुदो मंडल ने कहा कि यदि भवन तक पहुंचने के लिए पहले ही रास्ते की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाती और बिजली समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जातीं तो बच्चों को सामुदायिक भवन में पढ़ने की मजबूरी नहीं होती.

लंबे समय से बंद पड़े भवन के अंदर अब जगह-जगह गोबर और कचरे का ढेर जमा हो गया है. कई स्थानों पर बोरिंग का हिस्सा भी उखड़ चुका है तथा भवन के आसपास झाड़ियां और गंदगी फैल गई है. देखरेख के अभाव में लाखों रुपये की लागत से तैयार सरकारी भवन धीरे-धीरे बदहाल होता जा रहा है.

नव-निर्मित स्कूल के लिए जाने वाली सड़क का हाल (ETV Bharat)

इसका सबसे बड़ा कारण विद्यालय तक पहुंचने के लिए उचित रास्ते का अभाव बताया जा रहा है. विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए समुचित मार्ग नहीं होने के कारण बच्चों और शिक्षकों को आने-जाने में परेशानी होती है. ऐसे में लाखों रुपये खर्च कर तैयार कराया गया विद्यालय भवन उपयोग में नहीं आ पा रहा है.

जानकारी के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले गांव के एक परिवार द्वारा विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी. इसके बाद मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पहल पर सरकार की ओर से लगभग 30 लाख रुपये की राशि से विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब बच्चों को सामुदायिक भवन से निकलकर एक बेहतर और सुरक्षित विद्यालय भवन में पढ़ने का अवसर मिलेगा. बावजूद इसकए विद्यालय भवन बनकर तैयार होने के करीब एक वर्ष बाद भी वहां पठन-पाठन शुरू नहीं हो सका है.

यह मामला सरकारी योजनाओं में निर्माण के बाद रखरखाव और उपयोगिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी सवाल खड़ा करता है. एक ओर जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर तैयार भवन का उपयोग नहीं हो पाना सरकारी राशि के प्रभावी इस्तेमाल पर सवाल खड़े करता है.

लंबे समय बाद गांव के एक परिवार ने विद्यालय भवन निर्माण के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराई, जिसके बाद विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण कराया गया. विडंबना ये हैं भवन बनने के बावजूद बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.30 लाख की लागत से बना स्कूल भवन एक साल से बंद है. रास्ते के अभाव में जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के प्रसंडो गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे 83 बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ाई जारी रखने को मजबूर हैं.

जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के प्रसंडो गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय, नया टोला की स्थिति सरकारी व्यवस्था और शिक्षा सुविधाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है. पिछले करीब 20 वर्षों से यह विद्यालय अपने भवन और जमीन के अभाव में सामुदायिक भवन में संचालित होता आ रहा है.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर स्थित हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के नया टोला प्रसंडो गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है. करीब 30 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया दो मंजिला स्कूल भवन पिछले एक साल से बंद पड़ा है.

"बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एमडीएम संचालन में परेशानी हो रही है. बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है. मिट्टी और गंदगी के बीच भोजन तैयार करने में काफी कठिनाइयां होती हैं. इससे भोजन की साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर भी चिंता बनी रहती है." - ममता कुमारी, रसोइया

महिला रसोइयों की पीड़ा

रानी देवी और ममता कुमारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी कई बार गंदगी और असुविधा के बीच बैठकर मध्याह्न भोजन करना पड़ता है. बच्चों के लिए पर्याप्त साफ-सुथरी जगह नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है." परेशानी यही खत्म नहीं होती. विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं होने से महिला रसोइयों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. विद्यालय में काम करने वाली महिलाओं के लिए शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का होना बेहद जरूरी है, लेकिन लंबे समय से इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है.

रसोइयों की जिला प्रशासन से मांग

रानी देवी ने आगे बताया कि विद्यालय के लिए नया भवन तो बनाया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए समुचित रास्ता उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा नए विद्यालय भवन में अभी बिजली की सुविधा भी नहीं पहुंची है. ऐसे में भवन तैयार होने के बावजूद उसका नियमित रूप से संचालन करना मुश्किल बना हुआ है.

बेहतर और सुरक्षित वातावरण

उन्होंने आगे कहा कि यदि विद्यालय के नए भवन तक आवागमन के लिए रास्ता, बिजली, पानी, शौचालय और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सकता है. साथ ही मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए भी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान मिल सकेगा."

जिला प्रशासन से मांग

रानी देवी और ममता कुमारी ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्राथमिक विद्यालय नया टोला के नए भवन तक जल्द से जल्द रास्ते का निर्माण कराया जाए तथा बिजली, शौचालय, पानी और विद्यालय संचालन से जुड़ी अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

इसी तरह पढ़ रहे बच्चे (ETV Bharat)

प्रधानाध्यापक नीरज कुमार का बड़ा खुलासा

वहीं पूरे मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीरज कुमार निराला ने बताया कि नए भवन तक रास्ता नहीं है और ग्रामीणों ने रास्ता देने से इनकार किया है. इस सामुदायिक भवन में वर्ष 2006 से प्राथमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है. करीब दो दशक से सामुदायिक भवन में संचालित होने के कारण विद्यालय में बच्चों के पठन-पाठन और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.

हैंडओवर के बाद सामने आई बाधा

प्रधानाध्यापक ने आगे बताया, "मेरे यहां पदस्थापना से पहले ही विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार हो चुका था. हालांकि, पूर्व प्रधानाध्यापक के कार्यकाल में नए भवन का हैंडओवर नहीं किया गया था. मेरे पदस्थापन के बाद नए भवन का हैंडओवर मुझे किया गया."

कोई रास्ता उपलब्ध नहीं

प्रधानाध्यापक ने आगे कहा कि हैंडओवर के बाद मैंने सोचा कि लंबे समय से सामुदायिक भवन में चल रहे विद्यालय को नए भवन में स्थानांतरित कर बच्चों का पठन-पाठन शुरू कराया जाए. लेकिन नए भवन तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करना संभव नहीं हो सका.

कच्ची मिट्टी पर पक रहा MDM भोजन (ETV Bharat)

निजी जमीन मालिकों का इनकार

प्रधानाध्यापक नीरज कुमार निराला ने आगे कहा कि जब नए भवन तक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों से बात की गई तो आसपास के जमीन मालिकों ने रास्ता देने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय के आसपास उनकी निजी जमीन है और वे अपनी जमीन से विद्यालय तक आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं करा सकते.

"जब नए भवन तक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों से बात की गई तो आसपास के जमीन मालिकों ने रास्ता देने से इनकार कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय के आसपास उनकी निजी जमीन है और वे अपनी जमीन से विद्यालय तक आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं करा सकते." -नीरज कुमार निराला, प्रधानाध्यापक

नीरज कुमार निराला, प्रधानाध्यापक (ETV Bharat)

कई प्रकार की परेशानियों का सामना

प्रधानाध्यापक नीरज कुमार के मुताबिक रास्ते की समस्या के कारण नया भवन तैयार होने के बावजूद उसमें बच्चों का पठन-पाठन शुरू नहीं कराया जा सका है. विद्यालय अभी भी पुराने सामुदायिक भवन में ही संचालित हो रहा है. इससे विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

बिजली कनेक्शन का न होना

प्रधानाध्यापक नीरज कुमार निराला ने आगे बताया, "नए विद्यालय भवन में रास्ते की समस्या के साथ-साथ बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है. भवन बनकर तैयार होने के बावजूद अभी तक वहां विद्युत कनेक्शन भी नहीं है. कई तरह ही आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है."

विभागीय स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस समस्या को लेकर मैने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन और रिपोर्ट उपलब्ध कराई है. बीआरसी के माध्यम से विद्यालय में रास्ता नहीं होने से संबंधित रिपोर्ट जिला शिक्षा विभाग को भेजी गई है, ताकि विभागीय स्तर पर इस समस्या का समाधान कराया जा सके.

नए भवन में किचन की कमी

प्रधानाध्यापक ने यह भी बताया कि नए विद्यालय भवन में जगह की कमी के कारण रसोईघर का निर्माण भी नहीं किया गया है. ऐसे में यदि रास्ते की समस्या का समाधान कर नए भवन में विद्यालय का संचालन शुरू भी किया जाता है तो मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए रसोईघर की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी.

"मुझे उम्मीद है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए नए विद्यालय भवन तक पहुंचने के लिए रास्ते की व्यवस्था कराने की दिशा में आवश्यक पहल करेगा. साथ ही नए भवन में रसोईघर सहित बच्चों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी."- नीरज कुमार निराला, प्रधानाध्यापक

बीडीओ संजय कुमार का आश्वासन

मामले को लेकर हवेली खड़गपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि विद्यालय तक पहुंच पथ और बिजली की समस्या का समाधान कराया जाएगा. प्राथमिक विद्यालय प्रसंडो के नए भवन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

"विद्यालय भवन का निर्माण हो चुका है और यदि भवन तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा बिजली कनेक्शन के अभाव में बच्चों का पठन-पाठन शुरू नहीं हो पा रहा है, तो यह गंभीर विषय है. संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली जाएगी."- संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी

सुरक्षित पहुंच पथ की आवश्यकता

पदाधिकारी ने आगे कहा कि विद्यालय भवन तक आने-जाने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि बच्चे, शिक्षक और विद्यालय से जुड़े अन्य लोग सुरक्षित तरीके से विद्यालय तक पहुंच सकें. इसके साथ ही भवन में बिजली की सुविधा उपलब्ध होना भी जरूरी है. विद्यालय में बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई, पंखे, प्रकाश एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.

प्रखंड स्तर से आवश्यक कार्रवाई

बीडीओ ने आगे कहा कि इस मामले में स्थल की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर यह देखा जाएगा कि विद्यालय तक पहुंच पथ के निर्माण के लिए किस स्तर से कार्रवाई की जा सकती है. यदि मामला प्रखंड स्तर से संबंधित होगा तो आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी अन्य विभाग से समन्वय की आवश्यकता होगी तो संबंधित विभाग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

सरकारी खजाने की उपयोगिता

संजय कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से विद्यालय भवन के निर्माण पर राशि खर्च की गई है और भवन का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उसमें नियमित रूप से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो. इसलिए नवनिर्मित भवन को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव पहल की जाएगी.

शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

बीडीओ संजय कुमार ने कहा कि बच्चों की शिक्षा किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए. लंबे समय से सामुदायिक भवन में संचालित विद्यालय को अपना भवन मिलने के बाद अब बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने संबंधित कर्मियों से मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही.

एक बड़ा अनुत्तरित सवाल

अब सवाल यह है कि जब विद्यालय के लिए जमीन मिल गई, करीब 30 लाख रुपये की लागत से भवन भी बनकर तैयार हो गया, तो आखिर रास्ता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बच्चों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा.



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