आज बिहार के इस जिले में बिजली रहेगी गुल, इन इलाकों में शटडाउन
मेंटेनेंस कार्य के कारण मुंगेर के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. अलग-अलग समय पर कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी.
Published : March 16, 2026 at 9:52 AM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के कई इलाकों में आज यानी 16 मार्च को विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर बिजली कटौती की जाएगी. मुंगेर जिला प्रशासन के जिला जनसंपर्क कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है. विभाग के अनुसार ग्रिड और विभिन्न फीडरों के मेंटेनेंस का काम होना है जिसके कारण अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी.
11 केवी किला फीडर में मेंटेनेंस : जिला प्रशासन के अनुसार पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक 11 केवी किला फीडर में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा. इस दौरान इस फीडर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. इसके कारण पूरे किला क्षेत्र में निर्धारित समय के दौरान बिजली नहीं रहेगी.
33 केवी बिन्धवारा फीडर में कार्य : इसके अलावा पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक 33 केवी बिन्धवारा फीडर में मेंटेनेंस का काम होना है. इस दौरान बिन्धवारा विद्युत शक्ति उपकेंद्र से निकलने वाले पुरानीगंज फीडर, पुलिस लाइन फीडर, खोजाबाजार फीडर और मोकबीरा फीडर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी.
साफियाबाद उपकेंद्र में भी मरम्मत कार्य : जिला प्रशासन ने बताया कि सोमवार को पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक 33/11 केवी साफियाबाद विद्युत शक्ति उपकेंद्र से संचालित सभी 11 केवी फीडरों में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा. इस दौरान साफियाबाद, नयागांव, जुबलीवेल, पाटम और जमालपुर फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. इससे जमालपुर बाजार, दौलतपुर, आशिकपुर, घरहरा बाजार, नयागांव, फुल्का, पाटम, जमालपुर, साफियाबाद, मुंगरौरा और इटहरी समेत कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी.
डकरानाला विद्युत उपकेंद्र भी रहेगा प्रभावित : इसके अलावा अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक 33/11 केवी डकरानाला विद्युत उपकेंद्र से संचालित सभी 11 केवी फीडरों में मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा. इस दौरान गंगा फीडर, डकरा फीडर, भलार कृषि फीडर और बाहाचौकी फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी. इससे हेरु दियारा, डकरानाला, हेमजापुर, बाहाचौकी, फरदा समेत आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी.
विभाग के अनुसार यह मेंटेनेंस कार्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और भविष्य में संभावित तकनीकी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यक तैयारियां पहले से कर लें.
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