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LPG संकट के बीच बिहार में बड़ा खेल! पाइपलाइन बिछी पर नहीं जल रहे हजारों घरों के चूल्हे

आईओसीएल के दावे और जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद जिले में लोग पीएनजी कनेक्शन से वंचित हैं, पढ़ें पूरी खबर

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पीएनजी कनेक्शन की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 4:54 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में इन दिनों एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है. ऐसे संकट के बीच केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) योजना पर तेजी से काम तो चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर घरों तक गैस आपूर्ति की रफ्तार अभी भी काफी धीमी बनी हुई है.

अधूरा सफर और बढ़ती मुश्किलें: शहर और जमालपुर में पाइप लाइन बिछने के बावजूद हजारों परिवार अब तक पीएनजी सुविधा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं. कहीं आर्थिक परेशानी कनेक्शन में बाधा बन रही है तो कहीं आवेदन देने के बाद भी लोगों को गैस आपूर्ति शुरू होने का इंतजार है. मुंगेर और जमालपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की ओर से बड़े स्तर पर पीएनजी परियोजना का विस्तार किया जा रहा है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

आईओसीएल के जमीनी आंकड़े: कंपनी के अनुसार अब तक लगभग 230 किलोमीटर मेन पाइप लाइन और 55 किलोमीटर सर्विस पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है. मुंगेर नगर निगम के 45 वार्डों में से 26 वार्डों में पाइप लाइन का काम पूरा हो चुका है. वहीं जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के 31 वार्डों में भी कनेक्शन पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है.

कनेक्शन और चालू सप्लाई में अंतर: आईओसीएल के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 5570 घरों में पीएनजी कनेक्शन दिया गया है. लेकिन इनमें से सिर्फ 3569 घरों में ही गैस आपूर्ति शुरू हो सकी है, यानी बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घर तक पाइप तो पहुंच गई है, लेकिन चूल्हा अब तक नहीं जल पाया है.

सहमति की कमी और जागरूकता: आईओसीएल के जियोग्राफिकल एरिया इंचार्ज विकास कुमार तोला ने बताया कि कई उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद भी गैस आपूर्ति शुरू कराने के लिए अंतिम सहमति नहीं दे रहे हैं. कंपनी की टीमें लगातार घर-घर जाकर लोगों को पीएनजी के फायदे बता रही हैं और जल्द कनेक्शन चालू कराने के लिए जागरूक कर रही हैं.

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लोगों को PNG गैस कनेक्शन के बारे में जागरुक करते IOCL के अधिकारी (ETV Bharat)

"कई उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद भी गैस आपूर्ति शुरू कराने के लिए अंतिम सहमति नहीं दे रहे हैं. सभी आर्थिक परेशानिों का हवाला दे रहे हैं. कंपनी की टीमें लगातार घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं."- विकास कुमार तोला, जियोग्राफिकल एरिया इंचार्ज, IOCL

आर्थिक तंगी बनी बड़ी रुकावट: सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचे, लेकिन इस अभियान में आर्थिक स्थिति बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है. कई परिवारों का कहना है कि वे फिलहाल एकमुश्त राशि जमा करने में सक्षम नहीं हैं. उपभोक्ताओं के मुताबिक अभी आर्थिक दबाव के कारण कनेक्शन चालू कराना मुश्किल है, हालांकि आगे पैसे की व्यवस्था होने पर वे पीएनजी सेवा शुरू कराएंगे.

आवेदन के बाद भी लंबा इंतजार: दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आवेदन तो दे दिया, लेकिन महीनों बाद भी उनके घरों में गैस आपूर्ति शुरू नहीं हुई है. स्थानीय उपभोक्ता भरत कुमार का कहना है कि मोहल्ले में पाइप लाइन बिछ चुकी है, फिर भी एजेंसी की ओर से कनेक्शन सक्रिय नहीं किया जा रहा. एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

प्रशासनिक निर्देश और कंपनी का दावा: इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कंपनी के अधिकारियों को शत-प्रतिशत घरों तक पीएनजी पहुंचाने का निर्देश दिया है. इधर आईओसीएल का दावा है कि पूरे जिले में फेज वाइज तरीके से सभी घरों को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. कंपनी की 59 टीमें लगातार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक परिवारों तक गैस आपूर्ति शुरू की जा सके.

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कनेक्शन देखते IOCL के अधिकारी (ETV Bharat)

राहत और आसानी: जिन घरों में पीएनजी सेवा शुरू हो चुकी है, वहां की उपभोक्ता साधना देवी का कहना है कि अब सिलेंडर भरवाने की झंझट खत्म हो गई है और रसोई व्यवस्था पहले से काफी आसान हो गई है. कीमतों के आधार पर भी पीएनजी एलपीजी की तुलना में किफायती है.

"ये (पीएनजी) ज्यादा अच्छा है, खाना भी बन रहा है. लाने -ले जाने का औऱ गैस भरवाने का झंझट खत्म हो गया है. 48 रूपया किलो की दर से ये पहले वाले से भी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है हमको." -साधना देवी, पीएनजी उपभोक्ता

आखिरी सवाल: फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शहर में पाइप लाइन बिछ चुकी है तो आखिर हर घर तक पीएनजी पहुंचने में कितना समय लगेगा. एलपीजी संकट के दौर में लोग अब सरकार की इस योजना के पूरी तरह धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं.

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