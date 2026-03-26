ETV Bharat / state

मुंगेर में 30 मार्च को जॉब कैंप, 200 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास युवाओं को भी मौका

मुंगेर के आईटीआई कैंपस में रोजगार मेला लगेगा, Zepto कंपनी चयन करेगी, सैलरी 17 हजार से 26 हजार रुपये तक मिलेगी-

BIHAR ROJGAR MELA MUNGER VACANCY
200 पदों पर होगी भर्ती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर : मुंगेर जिले में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है. जिला नियोजनालय द्वारा 30 मार्च 2026 को संयुक्त श्रम भवन स्थित आईटीआई परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा. इस रोजगार कैंप में निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Zepto द्वारा कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी. यह जॉब कैंप वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है.

योग्यता और आयु सीमा : प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया में 10वीं, 12वीं एवं डिप्लोमा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. भर्ती DH Associate पद के लिए की जाएगी.

मुंगेर के आईटीआई कैंपस में रोजगार मेला लगेगा (ETV Bharat)

वैकेंसी और जॉब लोकेशन : कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रत्येक शहर के लिए 50-50 पद निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को दिल्ली NCR, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में नियुक्ति दी जाएगी.

वेतन और सुविधाएं : चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक वेतन 17,000 से 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. प्रदर्शन के आधार पर यह वेतन बढ़कर 23,500 से 26,500 रुपये तक पहुंच सकता है. कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को नि:शुल्क हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया : जिला नियोजनालय ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अपने साथ बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा. कैंप का आयोजन सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा, जबकि पंजीकरण की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है. जिला नियोजनालय इस जॉब कैंप में केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा. ऐसे में यह कैंप स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MUNGER JOB CAMP 2026
ZEPTO RECRUITMENT BIHAR
200 पदों पर भर्ती
बिहार जॉब कैंप
BIHAR ROJGAR MELA MUNGER VACANCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.