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बिहार में जीविका दीदियों ने 2 दिन में बनाए 36 हजार तिरंगे, देशभक्ति संग आर्थिक सशक्तिकरण की पेश की मिसाल

मुंगेर में 60 जीविका दीदियों ने 2 दिन में 36,000 तिरंगे बनाकर देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की, पढ़िए प्रिंस दिलखुश की रिपोर्ट

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मुंगेर में जीविका दीदियों ने बनाए तिरंगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 2:10 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले ‘हर घर तिरंगा अभियान’ को सफल बनाने के लिए जिले की जीविका दीदियां देशभक्ति के जज्बे के साथ दिन-रात जुटी हुई हैं. राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों को कपड़े में पिरोकर ये महिलाएं न सिर्फ देशभक्ति का संदेश घर-घर पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई मिसाल भी पेश कर रही हैं.

36 हजार से अधिक तिरंगा झंडों का निर्माण: मुंगेर जिले के सभी 9 प्रखंडों के लिए 36 हजार से अधिक तिरंगा झंडों का निर्माण किया गया है. इन तिरंगों को जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा गया है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अधिक से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके. खास बात यह है कि इन तिरंगों के निर्माण की जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने संभाली है.

नौ प्रखंडों के लिए हजारों तिरंगे: जीविका मुंगेर की ओर से जिले के सभी नौ प्रखंडों के लिए लगभग 4-4 हजार तिरंगा झंडे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इस हिसाब से जिले के लिए 36 हजार से अधिक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए गए.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

कटिंग, सिलाई से लेकर संभाली सभी जिम्मेदारी: गौरतलब है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के लिए जीविका समूह की महिलाएं लगातार काम करती रहीं. कपड़े की कटिंग से लेकर सिलाई, तीनों रंगों को व्यवस्थित करने, अशोक चक्र लगाने और अंतिम फिनिशिंग तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने हाथों में संभाली.

महिलाओं ने टीम बनाकर किया काम: तिरंगा निर्माण की प्रक्रिया में जीविका दीदियों ने पूरी मेहनत और बारीकी के साथ काम किया. राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और निर्धारित मानकों का ध्यान रखते हुए तिरंगे तैयार किए गए. कम समय में बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार करने के लिए महिलाओं ने टीम बनाकर काम किया. इस पूरे कार्य ने यह भी साबित किया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को यदि उन्हें प्रशिक्षण और अवसर मिले तो बड़े स्तर के उत्पादन कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है.

प्रसंडो बना तिरंगा निर्माण का मुख्य केंद्र: हवेली खड़गपुर की प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी ने बताया कि जिले का मुख्य यूनिट डीडीएलसीसी, प्रसंडो, हवेली खड़गपुर में स्थित है. इसी यूनिट में जीविका की 60 दीदियों ने 36 हजार तिरंगा झंडों के निर्माण का काम पूरा किया. उन्होंने बताया कि यहां से तैयार किए गए तिरंगे जिले के सभी नौ प्रखंडों में 4-4 हजार की संख्या में भेजे गए, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत लोगों तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया जा सके.

दो दिनों में पूरा किया काम: बीपीएम अंजू कुमारी ने बताया कि बिहार सरकार के ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत घर-घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से 36 हजार तिरंगा तैयार करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था. जीविका दीदियों ने दिन-रात मेहनत कर निर्धारित समय में इस लक्ष्य को पूरा कर दिया. उन्होंने कहा कि तिरंगा निर्माण की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीविका दीदियों ने 36 हजार तिरंगा झंडों का निर्माण महज दो दिनों में पूरा कर दिया.

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तिरंगे के साथ जीविका दीदीयां (ETV Bharat)

"घर-घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से 36 हजार तिरंगा तैयार करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था. जीविका दीदियों ने दिन-रात मेहनत कर निर्धारित समय में इस लक्ष्य को पूरा कर दिया. जीविका दीदियों ने 36 हजार तिरंगा झंडों का निर्माण महज दो दिनों में पूरा कर दिया." - अंजू कुमारी, बीपीएम

महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि: बीपीएम ने आगे बताया कि इसके बाद दो दिनों में तैयार झंडों को संबंधित प्रखंडों के लिए भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के कौशल, टीमवर्क और कार्यक्षमता को उजागर किया है. सीमित समय में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज तैयार करना महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

मुनाफे से मजबूत होगी स्टिचिंग यूनिट: प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी ने बताया कि प्रत्येक तिरंगा तैयार करने में लगभग 20 से 22 रुपये का खर्च आया, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 25 रुपये प्रति तिरंगा पर इसकी बिक्री की गई. उन्होंने बताया कि बिक्री से प्राप्त मुनाफे का उपयोग स्टिचिंग यूनिट को और मजबूत करने में किया जाएगा.

जीविका दीदियों को भी आर्थिक लाभ: अंजू कुमारी ने बताया कि इससे भविष्य में महिलाओं को और अधिक काम मिल सकेगा और जीविका दीदियों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. इस तरह तिरंगा निर्माण केवल एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और आय सृजन का माध्यम भी बन रहा है.

57 सिलाई मशीनों से शुरू हुआ सफर: अंजू कुमारी ने बताया कि हवेली खड़गपुर के प्रसंडो स्थित मुख्य यूनिट में शुरुआत में 60 जीविका दीदियों को 57 अत्याधुनिक स्टिचिंग मशीनों के माध्यम से प्रशिक्षण और काम से जोड़ा गया. सभी 60 महिलाओं को करीब छह महीने का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के बाद इस यूनिट को लगातार अलग-अलग प्रकार के कार्यों के ऑर्डर मिलने लगे. सबसे पहले यहां एससी/एसटी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस तैयार किए गए.

आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के ड्रेस का ऑर्डर: अंजू के मुताबिक इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए करीब 1.50 लाख ड्रेस का बड़ा ऑर्डर मिला. जीविका दीदियों ने इस कार्य को भी निर्धारित समय में पूरा कर ड्रेस की आपूर्ति कर दी. अब इसी सिलाई यूनिट की महिलाओं ने 36 हजार तिरंगे तैयार कर अपनी कार्यक्षमता का एक और उदाहरण पेश किया है.

देशभक्ति के साथ आत्मनिर्भरता का संदेश: प्रखंड परियोजना प्रबंधक अंजू कुमारी कहती हैं कि मुंगेर की जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए ये तिरंगे इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिले के विभिन्न हिस्सों में देशभक्ति का संदेश देंगे. इन महिलाओं के हाथों से तैयार राष्ट्रीय ध्वज जब घरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर लहराएंगे, तो इसके पीछे उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी भी दिखाई देगी.

"जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए ये तिरंगे इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिले के विभिन्न हिस्सों में देशभक्ति का संदेश देंगे. इन महिलाओं के हाथों से तैयार राष्ट्रीय ध्वज जब घरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर लहराएंगे, तो इसके पीछे उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी भी दिखाई देगी."- अंजू कुमारी, बीपीएम

स्थानीय स्तर पर रोजगार: अंजू ने कहा कि तिरंगा निर्माण के इस काम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है. साथ ही उनके कौशल को बाजार और सरकारी अभियानों से जोड़ने का अवसर भी मिला है. इससे ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ-साथ परिवार की आय में योगदान करने का रास्ता भी मजबूत हो रहा है.

जीविका दीदियों की भागीदारी गर्व का विषय: जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक अमित कुमार ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ में जीविका दीदियों की भागीदारी पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है. सभी नौ प्रखंडों के लिए महिलाओं ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ 36 हजार से अधिक तिरंगों का निर्माण किया है. उन्होंने कहा कि इस पहल से एक ओर जहां राष्ट्रीय अभियान को मजबूती मिली हैं, वहीं दूसरी ओर जीविका दीदियों को स्थानीय स्तर पर आय का नया अवसर भी प्राप्त हुआ है.

घर-घर पहुंचेगा तिरंगा: अमित कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर जब मुंगेर के घरों पर तिरंगा शान से लहराएगा, तो उसमें स्थानीय महिलाओं की मेहनत और हुनर की झलक भी दिखाई देगी. जीविका दीदियों ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर यह संदेश दिया है कि देशभक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता के जरिए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा सकता है.

"हर घर तिरंगा अभियान’ में जीविका दीदियों की भागीदारी पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है. सभी नौ प्रखंडों के लिए महिलाओं ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ 36 हजार से अधिक तिरंगों का निर्माण किया है. इन महिलाओं ने तिरंगा निर्माण के माध्यम से एक साथ दो महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं. देश के प्रति सम्मान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश."- अमित कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक

एक साथ दो महत्वपूर्ण संदेश: परियोजना प्रबंधक अमित कुमार के मुताबिक मुंगेर की इन महिलाओं ने तिरंगा निर्माण के माध्यम से एक साथ दो महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं. देश के प्रति सम्मान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश. अब 15 अगस्त को घर-घर लहराने वाला तिरंगा इन जीविका दीदियों की मेहनत, हुनर और देशभक्ति की कहानी भी बयां करेगा.

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