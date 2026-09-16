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164 साल पुराने रेल कारखाना में एक दिन पहले 16 सितंबर को क्यों होती है विश्वकर्मा पूजा? जानिये वजह

जमालपुर रेल कारखाने में 164 वर्षों से 16 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होती है. जानिये इसके पीछे का कारण. रिपोर्ट-दिलखुश कुमार

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जमालपुर रेल कारखाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 7:20 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में स्थित ऐतिहासिक जमालपुर रेल कारखाना अपनी एक अलग और अनूठी पहचान रखता है. यह कारखाना फरवरी महीने में 164 साल का हो चुका है. इस लंबे सफर में यहां बहुत कुछ बदल गया है.

सब बदला पर परंपरा नहीं बदली

इन 164 वर्षों में कारखाने के कई कर्मचारी और पदाधिकारी बदल गए. वक्त के साथ काम करने का तरीका और तकनीक भी पूरी तरह बदल गई. लेकिन इतनी तब्दीली के बाद भी यहां एक चीज कभी नहीं बदली. वह है 'भगवान विश्वकर्मा पूजा' की तारीख.

पूरे देश में हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है. वहीं मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाना में पूरे देश से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाने की परंपरा चली आ रही है. ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, कारखाना शाखा, जमालपुर के शाखाध्यक्ष कमोज कुमार बताते हैं कि यह अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी परंपरा बताई जाती है. अंग्रेजों के दौर में 16 सितंबर को कारखाने के भीतर मशीनों और औजारों की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती थी.

17 को आम लोगों के लिए खुलता है

ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहायक सचिव संजीव कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत 16 सितंबर को पूजा संपन्न होने के बाद अगले दिन यानी 17 सितंबर को कारखाने का मुख्य द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता था. दूर-दराज से लोग इस ऐतिहासिक औद्योगिक संस्थान को देखने पहुंचते थे. यह परंपरा आज भी है. 17 सितंबर को सैंकड़ों लोग के आने से कारखाना मेले में बदल जाता है.

"16 सितंबर को पूजा करने की परंपरा साल 1862 में स्थापना के समय ही शुरू हुई थी. ब्रिटिश अधिकारियों ने व्यवस्था बनाई थी कि 16 सितंबर को कारखाने के भीतर सभी मशीनें बंद रखकर कर्मचारी और अधिकारी पूजा करेंगे और अगले दिन यानी 17 सितंबर को कारखाना आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा." -संजीव कुमार, सहायक सचिव, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन

उपाध्यक्ष अमित कुमार रॉय ने बताया कि, दूर-दराज से आने वाले हजारों लोग बिना किसी सुरक्षा जोखिम के यहां लगे भव्य मेले का आनंद ले सकें. विशाल ऐतिहासिक कारखाने को करीब से देख सकें; यही कारण है कि पिछले 164 वर्षों से आज भी यह अनूठी परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है.

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जमालपुर रेल कारखाना कार्यालय (ETV Bharat)

जमालपुर रेल कारखाना क्यों विख्यात है?

कमोज कुमार ने बताया कि ,यह कारखाना देश के औद्योगिक और रेलवे इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है. जमालपुर वर्कशॉप ने समय के साथ भारतीय रेल की बदलती जरूरत के अनुरूप स्वयं को ढाला है. यह सिर्फ एक मरम्मत केंद्र नहीं बल्कि निर्माण और अत्याधुनिक उपकरणों के उत्पादन का बड़ा केंद्र है.

स्थापना कब और कैसे हुई

ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों ने इसके इतिहास पर बात की. इस ऐतिहासिक रेल कारखाने की स्थापना 8 फरवरी 1862 को हुई थी. उस समय भारत में रेलवे का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था. ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को एक बड़ी तकनीकी कार्यशाला की आवश्यकता थी.

जमालपुर के चयन के पीछे यहां के कुशल कारीगरों की बड़ी भूमिका थी. उस समय मुंगेर को पूर्व का बर्मिंघम कहा जाता था. यहां सदियों से लोहे के सामान और विभिन्न धातु उपकरण बनाने की बेहतरीन परंपरा रही थी. यहां के कुशल मैकेनिक रेलवे के लिए बड़ी ताकत साबित हुए.

"ईस्ट इंडियन रेलवे ने सबसे पहले हावड़ा में कार्यशाला स्थापित की थी. लेकिन पर्याप्त जगह और कुशल श्रमिकों की कमी के कारण वह अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी. स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही हावड़ा की कार्यशाला बंद कर दी गई. इसके बाद जमालपुर में इस बड़े वर्कशॉप का विकास किया गया." -कमोज कुमार, शाखाध्यक्ष, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन

शुरुआत में जमालपुर मुख्य रूप से इंजन बदलने वाले स्टेशन के रूप में जाना जाता था. यहां के रनिंग शेड में बहुत छोटे स्तर पर मरम्मत का काम होता था. लेकिन धीरे-धीरे यहां की गतिविधियां बढ़ीं और यह स्थान रेलवे के सबसे बड़े तकनीकी केंद्र में बदल गया.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जमालपुर में क्या काम होता है?

वर्तमान में इस कारखाने में मुख्य रूप से मालगाड़ी के वैगनों का निर्माण किया जाता है. इसके साथ ही भारी रेल उपकरणों की मरम्मत का काम भी होता है. यहां विभिन्न क्षमताओं की बड़ी क्रेनों का उत्पादन और रखरखाव बेहद कुशलता से किया जाता है.

इस कारखाने ने देश को रेलवे उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है. भारी मशीनों और क्रेन के स्थानीय निर्माण से भारत की विदेशी निर्भरता बहुत कम हुई है. आपातकालीन कार्यों और दुर्घटना के समय इसके उपकरण देश की जीवनरेखा बनते हैं.

रेलवे फाउंड्री की ऐतिहासिक उपलब्धि

सीडब्ल्यूएम ने बताया कि वर्ष 1893 में यहां पहली रेलवे फाउंड्री की स्थापना की गई थी. फाउंड्री ने रेलवे के लिए आवश्यक धातु के विभिन्न पुर्जों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके साथ ही बॉयलर वर्कशॉप भी विकसित की गई थी.

वर्ष 1870 में यहां रोलिंग मिल की स्थापना की गई थी. इसमें पावर हैमर और फिश प्लेट जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं थीं. यह मिल हर महीने लगभग 400 टन राउंड, चैनल, एंगल और फिश प्लेट तैयार करने में पूरी तरह सक्षम थी.

वर्ष 1894 में यहां पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग तथा इंटरलॉकिंग शॉप की स्थापना की गई. ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पॉइंट्स और सिग्नलिंग व्यवस्था के बीच समन्वय जरूरी होता है. इन उपकरणों के निर्माण से देश में रेलवे सुरक्षा को एक नया आयाम मिला.

वर्ष 1961 से यहां रेल क्रेन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ. 140 टन क्षमता तक की डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन का निर्माण जमालपुर की तकनीकी क्षमता का बड़ा उदाहरण है. रेलवे लाइन पर हादसों के समय भारी सामान हटाने में यह क्रेन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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रेल कारखाना में कर्मी (ETV Bharat)

'जमालपुर जैक' ने दिलाई बड़ी पहचान

वर्कशॉप द्वारा निर्मित उच्च क्षमता वाले सिंक्रोनाइज्ड लिफ्टिंग जैक बहुत प्रसिद्ध हुए. 'जमालपुर जैक' नाम से पहचाने जाने वाले इन हाई-कैपेसिटी जैक ने कार्यशाला की इंजीनियरिंग क्षमता को देशभर में पहचान दिलाई. इसका उपयोग भारी लोकोमोटिव और कोच को उठाने में होता है.

ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पूर्व संयुक्त शाखा सचिव ओमप्रकाश साव के अनुसार जमालपुर कार्यशाला की एक खास विशेषता इसका 5 MVA क्षमता वाला कैप्टिव पावर हाउस भी रहा है. इतनी बड़ी औद्योगिक कार्यशाला के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति बेहद आवश्यक थी. इस आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था ने इसे विशिष्ट स्थान दिलाया.

"शुरुआत में यहां भाप से चलने वाले इंजन बनते और सुधरते थे. वक्त बदला तो अगस्त 1992 में भाप इंजनों का उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया. इसके बाद कार्यशाला ने खुद को ढाला और डीजल इंजनों की आवधिक मरम्मत, रखरखाव और वैगन सुधार जैसे नए कार्यों का विस्तार किया." -ओमप्रकाश साव, पूर्व संयुक्त शाखा सचिव, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन

डीजल इंजनों से करोड़ों का मुनाफा

जमालपुर कार्यशाला में डीजल इंजनों की पीरियोडिक ओवरहॉलिंग (POH) का काम वर्ष 1982 में शुरू हुआ. यहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 84 इंजनों की मरम्मत की गई. इससे कारखाने को लगभग 26 करोड़ रुपये का बड़ा नकद लाभ अर्जित हुआ.

बॉक्स वैगनों के पुनर्निर्माण में रिकॉर्ड

पूर्वी रेलवे में बॉक्स वैगनों की मरम्मत के लिए विशेष काम शुरू किया गया. इस पहल से उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई. वर्ष 1995-96 में उत्पादन 2445 FWU से बढ़कर 1999-2000 में 3602 FWU तक पहुंच गया.

टिकट मशीनों तक का निर्माण

यह कार्यशाला कच्चे लोहे के स्लीपरों की महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रही है. वर्ष 1961 में यहां स्टील कास्टिंग उत्पादन के लिए आधा टन क्षमता वाली इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठियों का निर्माण हुआ. इसके अलावा यहां टिकट प्रिंटिंग, चॉपिंग, स्लिटिंग और काउंटिंग जैसी छोटी मशीनों का निर्माण भी किया जाता था.

शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र

जमालपुर वर्कशॉप से जुड़ा विद्यालय आगे चलकर बहुत बड़ा संस्थान बना. इसे आज IR Institute of Mechanical and Electrical Engineering (IRIMEE) के रूप में जाना जाता है. इस संस्थान ने रेलवे के लिए देश के सबसे बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर तैयार किए हैं.

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प्रशिक्षण केंद्र (ETV Bharat)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारखाने ने 1197 करोड़ रुपये का शानदार टर्नओवर दर्ज किया है. यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.53 प्रतिशत अधिक है. इसी वित्तीय वर्ष में 123.48 करोड़ रुपये की स्क्रैप बिक्री कर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल ने बताया कि स्क्रैप बिक्री का यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है. इससे कारखाने की उत्पादन प्रक्रिया के साथ-साथ संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अनुपयोगी सामग्री के प्रभावी निस्तारण की क्षमता भी सामने आती है.

"राष्ट्र की सेवा में 164 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका जमालपुर रेल कारखाना आज भी भारतीय रेल की तकनीकी आत्मनिर्भरता, उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है." -विनय प्रसाद वर्णवाल, मुख्य कारखाना प्रबंधक

एक माह में 760 वैगनों का POH

जमालपुर रेल कारखाने ने जुलाई 2026 में निर्धारित 645 वैगनों के मासिक लक्ष्य के मुकाबले 760 वैगनों का POH किया गया. इतिहास में एक महीने में किया गया अब तक का सर्वाधिक POH बताया गया है. पहली बार कारखाने को मिले 8-W DETC कार POH के कार्यभार के तहत दो कारों का काम भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है.

कारखाने ने विगत महीनों में विभिन्न प्रकार के वैगनों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. 90 FNP वैगन, 1200 BOXNHL वैगन और 400 VBCM वैगनों के निर्माण आदेश को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया गया. अप्रैल 2026 में 25 टन क्षमता वाले 60 जमालपुर जैक का रिकॉर्ड उत्पादन भी दर्ज किया गया.

317 करोड़ के नए वैगन निर्माण का आदेश

कारखाने की बेहतर कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता को देखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से करीब 317 करोड़ रुपये के नए वैगन निर्माण कार्यादेश प्राप्त हुए हैं. इनमें 236 करोड़ रुपये की लागत से 495 FMP वैगन तथा 81 करोड़ रुपये की लागत से 200 VBCM वैगन के निर्माण का कार्यादेश शामिल हैं.

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जमालपुर रेल कारखाना (ETV Bharat)

सौर ऊर्जा से हर साल 1.56 करोड़ बचत

जमालपुर रेल कारखाना उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है. मई 2026 में कारखाने में 306 किलोवाट और 195 किलोवाट क्षमता के नए रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए. इन संयंत्रों के बाद कारखाने की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 4.2 मेगावाट हो गई है. यह सौर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं. कारखाने को करीब 1.56 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो रही है.

मानव संसाधन के क्षेत्र में भी कारखाने की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. कारखाने में 1181 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई, जबकि 29 रेल आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई. 29 कर्मचारियों को MACP का लाभ दिया गया. 19 मार्च 2026 को जमालपुर रेल कारखाने को प्रतिष्ठित ‘राजभाषा शील्ड’ से सम्मानित किया गया.

48 घंटे में बनाया था सस्ता वेंटिलेटर

कोरोना संक्रमण के संकट के दौर में जमालपुर रेल कारखाने के इंजीनियरों ने महज 48 घंटे में कम लागत वाला वेंटिलेटर तैयार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. करीब 10 हजार रुपये की लागत में तैयार इस वेंटिलेटर को बनाने में कारखाने के 14 तकनीशियनों की टीम ने योगदान दिया था.

बिहार में और कितने रेल कारखाने हैं

बिहार राज्य रेल उत्पादन और मरम्मत के मामले में बेहद समृद्ध है. मुंगेर के जमालपुर कारखाने के अलावा बिहार में कई अन्य अत्याधुनिक रेल कारखाने देश की सेवा में जुटे हैं. इसमें मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, सारण के मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, सारण के ही बेला में रेल व्हील प्लांट, नालंदा के हरनौत में कैरिज रिपेयर वर्कशॉप है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जमालपुर की कहानी तकनीक बदलने के साथ खुद को बदलते रहने वाली एक जीवंत औद्योगिक संस्था की कहानी है. मुंगेर की धरती पर खड़ी यह ऐतिहासिक कार्यशाला आज भी याद दिलाती है कि भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता की नींव सीमित संसाधनों के दौर में ही पड़ चुकी थी.

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