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नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'नल-जल' योजना का अजब तमाशा! कागजों पर दौड़ रहा पानी, धरातल पर प्यासे लोग

सवालों के घेरे में हर घर नल-जल योजना ( ETV Bharat )