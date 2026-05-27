नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 'नल-जल' योजना का अजब तमाशा! कागजों पर दौड़ रहा पानी, धरातल पर प्यासे लोग
“हर घर नल-जल” योजना मुंगेर में बेहाल है. यहां पाइपलाइन बिछी पर पानी गायब है. पढ़ें मुंगेर से प्रिंस दिलखुश की रिपोर्ट
Published : May 27, 2026 at 6:40 AM IST
मुंगेर: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल-जल' अब मुंगेर के कई इलाकों में गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल यह योजना राज्य की ‘सात निश्चय योजना’ का एक बेहद अहम हिस्सा है. सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए राज्य के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा था.
सर्वेक्षण में हुआ बड़ा खुलासा: अब राज्य के कई जिलों से इस योजना में भ्रष्टाचार, अधूरे निर्माण कार्य और बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में भी यह बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्य के कई जगहों पर सिर्फ पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दी गई है. ताजा मामला मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गोबड्डा पंचायत का सामने आया है.
करोड़ों खर्च फिर भी लोग परेशान: इस सर्वे के अनुसार पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन धरातल पर पानी की आपूर्ति कभी शुरू ही नहीं हो सकी. कहीं मोटर खराब पड़ी है तो कहीं पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा लटका हुआ है. क्षेत्र की कई पंचायतों में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाने के बावजूद लोग आज भी शुद्ध पानी के लिए बुरी तरह परेशान हैं.
कागजों तक सीमित हुई खानापूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों के अनुसार, कई गांवों में केवल खानापूर्ति के लिए पाइपलाइन और टोटी लगा दी गई, लेकिन जलापूर्ति व्यवस्था कभी चालू ही नहीं हुई. कुछ जगहों पर कार्य पूरी तरह अधूरा छोड़ दिया गया है. इसके साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में संवेदकों और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप लगे हैं.
लडुई गांव में स्थिति भयावह: जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गोबड्डा पंचायत स्थित लडुई गांव में भी स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि तीन साल पहले ही गांव के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला. इस भीषण मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी खरीदकर अपने घर लाना पड़ रहा है.
आधे गांव में पाइपलाइन भी गायब: ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है. ग्रामीण रूपेश कुमार, मौलेश्वरी यादव, कदमी देवी, सरवर मंडल और संतोष यादव ने बताया कि करीब तीन साल पहले संवेदक द्वारा गांव के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई गई थी. कई घरों में टोटी भी लगा दी गई, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी.
महंगा पानी खरीदने की मजबूरी: पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि आधे गांव में तो अभी तक पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है, जिससे योजना अधूरी अवस्था में ही छोड़ दी गई. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शुद्ध पानी की भारी समस्या है, जिससे मजबूरी में उन्हें करीब छह किलोमीटर दूर खड़गपुर बाजार से 20 लीटर पानी का जार खरीदकर लाना पड़ता है. एक जार की कीमत 20 रुपये है.
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार परेशान: ग्रामीण बताते है कि पानी के जार को गांव तक पहुंचाने में अलग से करीब 20 रुपये का किराया देना पड़ता है. इस तरह एक परिवार को प्रतिदिन पीने के पानी पर भारी खर्च उठाना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए रोजाना इतना महंगा पानी खरीदना काफी मुश्किल हो गया है.
"पानी नहीं मिलने से कई लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, गांव में बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. गर्मी में तो हालत और भी खराब हो जाती है. प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी बात नहीं सुनते." - रूपेश कुमार, ग्रामीण
सरकारी दावों और हकीकत में अंतर: ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. योजना का लाभ कागजों पर दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हर घर नल-जल योजना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जल्द से जल्द गांव में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए.
बीडीओ का सख्त रुख: पूरे मामले पर हवेली खड़गपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यदि हर घर नल-जल योजना में कहीं कार्य अधूरा पाया जाता है या जलापूर्ति बाधित है तो संबंधित संवेदक एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
"सरकार की प्राथमिकता हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है और खराब पड़ी योजनाओं को जल्द चालू कराने का प्रयास किया जाएगा." - प्रियंका कुमारी, बीडीओ
जवाबदेही तय न होने से बढ़ी समस्या: कई जगहों पर योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा सिस्टम बंद पड़ा है. वहीं पंचायत स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होने से समस्याओं का समाधान भी समय पर नहीं हो पा रहा.हालांकि राज्य सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
गड़बड़ियों पर टिकी सबकी नजरें: सरकार ने खराब और बंद पड़ी योजनाओं को चिन्हित कर उन्हें जल्द चालू कराने का निर्देश भी दिया है. इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही. अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना में सामने आ रही गड़बड़ियों और शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है.
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