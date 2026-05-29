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मछुआरे बनेंगे आत्मनिर्भर, 90% अनुदान पर नाव-जाल, 100% सब्सिडी पर मत्स्य विपणन किट, जानें योजना

मछुआरे बनेंगे आत्मनिर्भर : कुल लागत का 90 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि लाभुकों को जमा करनी होगी. डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. जिलाधिकारी ने बताया कि मत्स्य विपणन किट योजना का उद्देश्य मछुआरों और मछली विक्रेताओं को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को मजबूत करना है.

''योजना के अंतर्गत जाल की इकाई लागत 0.167 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि 100 किलो क्षमता वाले आईस बॉक्स और वुडेन बोट की इकाई लागत 1.244 लाख रुपये है. इसके साथ छह लाइफ जैकेट, मछली रखने के दो बॉक्स और एक लाइफ राफ्ट भी दिया जाएगा.'' - जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, मुंगेर

नाव एवं जाल योजना में 90 प्रतिशत अनुदान : जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार योजनाएं चला रही है. इसी क्रम में नाव एवं जाल पैकेज योजना के तहत परंपरागत मछुआ लाभुकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर नाव और जाल उपलब्ध कराया जा रहा है.

मत्स्य विपणन किट योजना से मिलेगा सीधा लाभ : इस योजना के तहत 100 प्रतिशत अनुदान पर 25 लीटर की हांडी, फेंका जाल, 15 किलो क्षमता का तराजू, एक किलो क्षमता का फासा जाल और 25 लीटर का आईस बॉक्स दिया जा रहा है. इस किट की कुल लागत 14,500 रुपये निर्धारित की गई है, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.

आधुनिक सुविधाओं से बढ़ेगी मछुआरों की आय : जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के जरिए मत्स्यजीवियों को टिकाऊ नाव और आधुनिक जाल उपलब्ध होंगे, जिससे मत्स्य शिकार अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा. इससे मछुआरों की आय में वृद्धि होगी और राज्य में मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

मछुआरों को किट वितरित करते जिलाधिकारी (ETV Bharat)

''जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इससे मछुआरों की आय में वृद्धि होगी और राज्य में मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.''- जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, मुंगेर

युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर जताई खुशी : कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने युवाओं की मत्स्य व्यवसाय में बढ़ती रुचि पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि अब युवा भी पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय को आधुनिक तरीके से अपनाने लगे हैं, जो उत्साहजनक संकेत है.

'युवा बढ़ाएं व्यापार' : जिलाधिकारी ने युवाओं से प्रॉन समेत अन्य प्रजातियों की मछलियों का पालन शुरू करने और व्यवसाय का विस्तार करने की अपील की. जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह बिहार में दूसरे राज्यों से मछलियों का आयात होता है, उसी प्रकार बिहार के मछुआरे भी अपनी मछलियों का निर्यात अन्य राज्यों में करें, ताकि उन्हें व्यापक बाजार और बेहतर मुनाफा मिल सके.

''इस योजना से मछली विक्रेताओं को मछलियों को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से रखने में सहायता मिलेगी. इससे बाजार में गुणवत्तापूर्ण और साफ-सुथरी मछलियां उपलब्ध होंगी, वहीं मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.''- जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, मुंगेर

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