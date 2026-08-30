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14 साल पुराने ST-SC केस में 6 आरोपी बरी, मुंगेर सिविल कोर्ट का फैसला

मुंगेर: जिले में करीब 14 वर्षों तक चले एक एससी-एसटी मामले में शनिवार को कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया. एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को एससी-एसटी अधिनियम के आरोपों से निर्दोष पाया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरिनारायण प्रसाद ने बहस में भाग लिया.

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी करार दिया. इसके बाद अदालत ने सभी दोषियों को कारावास भेजने के बजाय प्रोबेशन यानी परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया. शर्तों के साथ उन्हें रिहा कर दिया. "सूचक और समाज के अन्य लोगों के प्रति शांति एवं सद्भाव बनाए रखेंगे. भविष्य में कानून-व्यवस्था के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे.

इन छह अभियुक्तों को मिला प्रोबेशन लाभ: मामले में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा गांव निवासी नितिश कुमार, राम विलास सिंह, मनी सिंह, बलराम सिंह, राजू सिंह और धर्मेन्द्र सिंह नामजद अभियुक्त थे. न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को एससी-एसटी अधिनियम के आरोपों से निर्दोष पाते हुए केवल आईपीसी की धारा 323 में दोषी करार दिया.

क्या था 14 साल पुराना मामला?: मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतैठा गांव का है. गांव निवासी किशुन रजक के पुत्र दिलीप रजक ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 18 जुलाई 2012 को गांव के ही नामजद अभियुक्तों ने उनके साथ गाली-गलौज की. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई.