13 साल के बाल भक्त का कमाल, शादीपुर की बड़ी दुर्गा महारानी का बनाया हुबहू छोटा स्वरूप
13 वर्षीय राजवीर कुमार ने शादीपुर की बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा का हुबहू छोटा स्वरूप बनाकर सबको हैरान कर दिया है. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : October 18, 2026 at 7:30 PM IST
मुंगेर: होनहार कलाकार उम्र के मोहताज नहीं होते हैं. इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के 13 वर्षीय बाल कलाकार राजवीर कुमार. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले राजवीर की अनोखी कलाकारी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. महज पांच साल की उम्र से मूर्ति निर्माण में रुचि रखने वाले राजवीर लगातार आठ वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं. इस बार उन्होंने मुंगेर की प्रसिद्ध प्रतिमा का छोटा स्वरूप बनाया है.
मिट्टी और पुआल से उकेरी अद्भुत कला
अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए राजवीर ने मुंगेर के शादीपुर स्थित प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा का हुबहू छोटा स्वरूप तैयार किया है. मिट्टी, पुआल और रंगों की मदद से तैयार की गई इस प्रतिमा में राजवीर ने जिस बारीकी और कलात्मक कौशल का परिचय दिया है, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं. प्रतिमा का आकार भले ही छोटा है, लेकिन उसके स्वरूप, बनावट और आकर्षक रूपांकन में बड़ी दुर्गा महारानी की झलक साफ दिखाई देती है.
बड़ी दुर्गा महारानी से मिली अनोखी प्रेरणा
मुंगेर के शादीपुर स्थित बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा की प्रसिद्धि दूर-दूर तक है. दुर्गा पूजा के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मां के भव्य और दिव्य स्वरूप के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. इसी प्रसिद्ध प्रतिमा से प्रेरित होकर हवेली खड़गपुर मुख्य बाजार निवासी राजवीर कुमार ने उसका छोटा स्वरूप तैयार करने का निर्णय लिया. राजवीर ने अपनी कल्पनाशीलता, मेहनत और मूर्तिकला के अनुभव से इसे साकार किया.
रंगों की सजावट की सराहना
राजवीर ने बताया कि, मिट्टी और पुआल से ढांचे को तैयार करने से लेकर उसे आकर्षक रूप देने और रंगों से सजाने तक, हर चरण में उन्होंने बारीकी का ध्यान रखा. उनकी बनाई प्रतिमा में शादीपुर की बड़ी दुर्गा महारानी के प्रसिद्ध स्वरूप की समानता लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रही है. स्थानीय लोग इस बाल कलाकार की मेहनत और लगन की सराहना कर रहे हैं. लोगों के लिए यह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि समर्पण का सुंदर उदाहरण है.
आठ वर्षों का लंबा सफर
राजवीर कुमार की खासियत यह है कि इतनी कम उम्र में भी उनका मूर्ति निर्माण के प्रति लगाव लगातार बना हुआ है. वह पिछले आठ वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं. पढ़ाई के साथ-साथ कला के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर दिया है. राजवीर की यह उपलब्धि बताती है कि प्रतिभा को निखारने के लिए उम्र से अधिक जरूरी लगन, निरंतर अभ्यास और परिवार का प्रोत्साहन होता है.
अयोध्या के श्रीराम की प्रतिमा का भी निर्माण
लगातार अभ्यास के कारण उनकी कला में निखार आया है. वह प्रसिद्ध धार्मिक प्रतिमाओं के स्वरूप को भी बारीकी से तैयार करने में सक्षम हो रहे हैं. मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने के अलावा राजवीर इससे पहले अयोध्या में स्थापित भगवान श्रीराम की प्रतिमा का स्वरूप भी बना चुके हैं. धार्मिक प्रतिमाओं को आकार देने के प्रति उनका विशेष लगाव है. अलग-अलग प्रतिमाओं को देखकर उनके स्वरूप को समझना उनकी कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
"इस प्रतिभा को निखारने में उनके माता-पिता और बहन की महत्वपूर्ण भूमिका है. परिवार लगातार उत्साह बढ़ाता है. अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है." -राजवीर, मूर्ति कलाकार
किसी भी बच्चे की प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने में परिवार का सहयोग कितना अहम होता है, राजवीर की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है. परिवार के प्रोत्साहन ने उन्हें मूर्तिकला में विशेष पहचान दिलाई है.
भविष्य में कला को निखारने का संकल्प
पढ़ाई के साथ अपनी कला को समय देना और लगातार नई प्रतिमाएं तैयार करना उनके समर्पण को दर्शाता है. राजवीर की कहानी उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा है, जिनमें कोई विशेष हुनर है और जो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं. उचित मार्गदर्शन और अभ्यास से छोटी उम्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. राजवीर ने कहा कि भविष्य में भी वह इसी तरह नई-नई प्रतिमाएं बनाकर अपनी कला को निखारना चाहते हैं.
ये भी पढें:
- रामलला की तर्ज पर मां दुर्गा की 20 फीट ऊंची श्यामवर्ण प्रतिमा स्थापित, रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट बनी आकर्षण
- पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा चाक-चौबंद, 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी
- बिहार में फरक्का बराज की थीम पर बना 55 फीट का दुर्गा पूजा पंडाल, 'हमारा पानी, हमारा हक' का दे रहा संदेश