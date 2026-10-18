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13 साल के बाल भक्त का कमाल, शादीपुर की बड़ी दुर्गा महारानी का बनाया हुबहू छोटा स्वरूप

होनहार कलाकार राजवीर की कलाकारी ( ETV Bharat )

मुंगेर: होनहार कलाकार उम्र के मोहताज नहीं होते हैं. इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के 13 वर्षीय बाल कलाकार राजवीर कुमार. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले राजवीर की अनोखी कलाकारी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. महज पांच साल की उम्र से मूर्ति निर्माण में रुचि रखने वाले राजवीर लगातार आठ वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं. इस बार उन्होंने मुंगेर की प्रसिद्ध प्रतिमा का छोटा स्वरूप बनाया है.

मिट्टी और पुआल से उकेरी अद्भुत कला