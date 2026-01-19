ETV Bharat / state

मुंगेली थाना प्रभारी की सड़क दुर्घटना में मौत, कुत्तों से बचने की कोशिश में ट्रक ने रौंदा

मुंगेली: जरहागांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की सड़क हादसे में मौत हो गई. राजस्थान के भरतपुर जिले में आज सुबह ये घटना हुई. पैकरा ऑन ड्यूटी गुम इंसान की पतासाजी करने राजस्थान गए हुए थे. इसी दौरान वहां रोड एक्सीडेंट की चपेट में आ गए.

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा राजस्थान के भरतपुर जिले में एक ढाबे के पास हुआ. थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा खाना पैक कराने के लिए सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान उनके हाथ में रखी रोटी पर कुत्तों ने झपट्टा मारने की कोशिश की. कुत्तों से बचने के प्रयास में वे अचानक एक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मुंगेली पुलिस विभाग में शोक

नंदलाल पैकरा मुंगेली जिले के जरहागांव थाना के प्रभारी थे. उन्हें एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था. उनकी पत्नी तखतपुर में शिक्षिका हैं. यह हादसा अचानक घटित हुआ, जिससे उनके परिवार, सहकर्मियों और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.

मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा राजस्थान गए हुए थे. हादसे की सूचना मिलते ही भरतपुर पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है. वर्तमान में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. पार्थिव शरीर को छत्तीसगढ़ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है.