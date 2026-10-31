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मुंगेली के तुलसी साहू मर्डर केस में बड़ा खुलासा, चुनावी रंजिश में हत्या, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार

तुलसी साहू मर्डर केस में आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

मुंगेली: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मुंगेली में तुलसी साहू मर्डर केस को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि चुनावी रंजिश में यह हत्या हुई. पुलिस ने इस केस में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले तुलसी साहू का अपहरण किया और उन्हें बंधक बनाया फिर गला घोंटकर हत्या के बाद शव सड़क किनारे कीचड़ और झाड़ियों में छिपा दिया गया. आरोपियों को हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. अंधेकत्ल का खुलासा करने और उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

चुनावी रंजिश में हत्या की साजिश