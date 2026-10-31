मुंगेली के तुलसी साहू मर्डर केस में बड़ा खुलासा, चुनावी रंजिश में हत्या, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार
सरपंच चुनाव की रंजिश में तुलसी साहू की हत्या का खुलासा मुंगेली पुलिस ने किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 10:57 PM IST
मुंगेली: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मुंगेली में तुलसी साहू मर्डर केस को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि चुनावी रंजिश में यह हत्या हुई. पुलिस ने इस केस में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले तुलसी साहू का अपहरण किया और उन्हें बंधक बनाया फिर गला घोंटकर हत्या के बाद शव सड़क किनारे कीचड़ और झाड़ियों में छिपा दिया गया. आरोपियों को हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. अंधेकत्ल का खुलासा करने और उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
चुनावी रंजिश में हत्या की साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि ग्राम पेण्ड्री ‘स’ निवासी मुख्य आरोपी धनीराम साहू वर्ष 2025 के सरपंच चुनाव में 8-9 वोटों से हार गया था. झुलुराम वर्मा सरपंच चुने गए थे और तुलसी साहू मतगणना अभिकर्ता थे. धनीराम को शक था कि तुलसी ने मतगणना के दौरान कुछ वोट जानबूझकर निरस्त करवाए थे. पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश में धनीराम ने अपने साले भुवन साहू के साथ हत्या की साजिश रची. ओमनारायण राजपूत के जरिए बिलासपुर जिले के कोटा निवासी सुरेंद्र जोशी से संपर्क किया गया. तुलसी साहू के अपहरण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये में सौदा तय हुआ और 70 हजार रुपये अग्रिम दिए गए.
25 अक्टूबर की घटना
25 अक्टूबर 2026 की शाम सुरेंद्र जोशी अपने साथी कुणाल बक्शी और अन्य सहयोगियों के साथ निशान कार (CG 10 CE 2075) से ग्राम पेण्ड्री ‘स’ पहुंचा. रात करीब 7 बजे तुलसी साहू घर से मोटरसाइकिल पर निकले. आरोपियों ने उनका पीछा किया और जय भोलेनाथ राइस मिल के पास सुनसान सड़क पर जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया. इसके बाद तुलसी साहू को ग्राम पेण्ड्री ‘स’ के एक ट्यूबवेल के पंप हाउस में ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, वहां धनीराम साहू और भुवन साहू ने उन्हें डराया-धमकाया। आरोपियों ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर चुनाव में कथित धांधली स्वीकार करने का शपथ पत्र लिखवाया और मोबाइल से वीडियो भी बनाया.
बिजली के तार से पैर बांधकर गमछे से घोंटा गला
पुलिस के मुताबिक, पंप हाउस में धनीराम साहू और भुवन साहू ने तुलसी साहू के दोनों पैरों को बिजली के तार से बांध दिया. इसके बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद ओमनारायण राजपूत को बुलाया गया और तीनों ने मिलकर शव को घसीटते हुए मोटरसाइकिल तक पहुंचाया. शव को मोटरसाइकिल पर ले जाकर गणेश मिनरल्स के पास सड़क किनारे अपशिष्ट पानी से बने कीचड़ में फेंक दिया और कांटेदार झाड़ियों से ढककर छिपा दिया. आरोपियों ने मृतक के जूते, जैकेट, मोबाइल चार्जर और मोबाइल फोन को अलग-अलग स्थानों पर छिपाया. साक्ष्य मिटाने के लिए गमछा भी जलाया गया.
26 अक्टूबर 2026 को तुलसी साहू के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना थाना सरगांव में दी थी. तलाश के दौरान उसकी मोटरसाइकिल ग्राम पेण्ड्री ‘स’ स्थित जय भोलेनाथ राइस मिल के पास मिली. इसके बाद गणेश मिनरल्स के पास सड़क किनारे कीचड़ और झाड़ियों में उसका शव बरामद हुआ. पुलिस ने केस दर्ज कर पंचनामा, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच कराई. जांच में गला घोंटकर हत्या करने, पैरों को बिजली के तार से बांधने तथा शव छिपाकर साक्ष्य मिटाने की पुष्टि हुई. इसके बाद थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 166/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 एवं 238 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.
तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना से सुलझी मर्डर की गुत्थी
पुलिस ने घटनास्थल, मृतक की गतिविधियों, आसपास के क्षेत्रों और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाई. मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सरपंच चुनाव की रंजिश का सुराग मिला. पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका सामने आई.
कुल पांच आरोपी गिरफ्तार, कई सबूत बरामद
इस केस में मुंगेली पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बिजली के तार के टुकड़े, मृतक के जूते, जैकेट, मोबाइल चार्जर और मोबाइल फोन जब्त किया है. इसके अलावा पुलिस ने अन्य सबूतों को भी बरामद किया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- धनीराम साहू
- भुवन साहू
- ओम उर्फ ओमनारायण राजपूत
- सुरेंद्र जोश
- टीकाराम साहू
सभी आरोपियों को 30 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. प्रकरण में अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है.