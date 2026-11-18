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मुंगेली पुलिस पर हमला और लूटपाट, जुआ खेल रहे लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम

मुंगेली: एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर दीपावली के दौरान जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले में ‘ऑपरेशन बाज’ चलाया जा रहा. इसी अभियान के तहत 7 नवंबर 2026 की रात करीब 8:53 बजे फास्टरपुर-सेतगंगा थाने की पुलिस को ग्राम शुक्लाभाठा में जुआ खेले जाने की सूचना मिली.

पुलिस टीम गवाहों और स्टाफ के साथ सरकारी वाहन से मौके पर पहुंची. वहां कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में लिया.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए जुआरियों को छुड़ाने के लिए गांव के कुछ लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को गालियां दीं, धमकाया और हाथ-मुक्कों व थप्पड़ों से मारपीट की. आरोपियों ने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालते हुए जुआ फड़ से जब्त सामान और रकम के साथ पुलिसकर्मियों के पास मौजूद रुपए भी लूट लिए. इस मामले में कुल 4,470 रुपए लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

प्रधान आरक्षक मनोज साहू की रिपोर्ट पर फास्टरपुर-सेतगंगा थाने में अपराध क्रमांक 156/2026 दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 218, 223(ख), 296, 115(2), 351(3), 309(6) और 191(2) के तहत जांच शुरू की.

पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के घरों में दबिश दी. पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किया. पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.पुलिस ने लूटी गई रकम में से 2,500 रुपए बरामद किए हैं.

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी