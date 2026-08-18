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दोस्त की पत्नी के साथ गंदी हरकत, वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, फिर हुआ मर्डर

मुंगेली के चिल्फी थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग से परेशान पति-पत्नी ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी.

Mungeli SP Office
मुंगेली एसपी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
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मुंगेली: चिल्फी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का केस पुलिस ने सुलझा लिया है. यह पूरा मामला 30 जुलाई 2026 का है. यहां एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला था. पुलिस ने उसके बाद इस केस की जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि लगभग तीन साल पहले मृतक एक दंपति के साथ महाराष्ट्र में मजदूरी करने गया था. इसी दौरान युवक का महिला से शारीरिक संबंध स्थापित हो गया. उसके बाद उसने महिला का वीडियो बना लिया.

वीडियो को लेकर किया ब्लैकमेल

गांव वापस आने के बाद आरोपी इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करता रहा. उसके इस हरकत से परेशान होकर महिला ने सारी बातें अपने पति को बताई. पति-पत्नी ने मिलकर युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने धमकियां और ब्लैकमेलिंग जारी रखी. युवक की हरकतों से तंग आकर दंपति ने युवक की हत्या की प्लानिंग की.

मुंगेली पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

घर बुलाकर किया मर्डर

दंपति ने युवक को घर बुलाया और उसे दूध में नींद की दवा मिलाकर पिला दी. दूध पीने के बाद युवक बेहोश हो गया. उसके बाद आरोपियों ने गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद, उन्होंने शव को रामचंद्र पटेल के घर के पास फेंक दिया. मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा मनियारी नदी में फेंक दिया गया.

केस जांच में हत्या का तथ्य सामने आने पर चिल्फी थाने में अपराध क्रमांक 112/26, धारा 103, 238(ए), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी हुई. दोनों ने मर्डर की बात को स्वीकार किया है- प्रशांत शुक्ला, एडिशनल एसपी, मुंगेली

आरोपी दंपति ने गुनाह कबूल किया

पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने मर्डर की बात को स्वीकार कर लिया. पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

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