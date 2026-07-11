ETV Bharat / state

मुंगेली के लोरमी में दिव्यांग और मूक बधिर युवती से दुष्कर्म, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली : छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला मुंगेली के लोरमी का है. यहां एक दिव्यांग युवती से एक युवक ने दरिंदगी की. युवती को अकेला पाकर युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. युवती दिव्यांग होने के साथ साथ मूक बधिर भी है. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत टीम गठित की और आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी.

प्रार्थिया ने 9 जुलाई 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 8:30 बजे उसकी बेटी, जो दोनों पैरों और हाथों से दिव्यांग है, बोल नहीं सकती, केवल इशारों से बात करती है, घर के आंगन में बैठी थी. तभी एक युवक घर के अंदर घुस आया. आरोपी युवक ने लोहे का गेट अंदर से बंद कर दिया. उसके बाद युवक ने युवती के साथ जबरदस्ती की. इस शिकायत पर काम करते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. आरोपी को 11 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी ने जुर्म किया कबूल

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 64(2)(के), 115(2), 332(सी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. लोरमी थाना पुलिस ने पीड़िता का बयान सत्य साई हेल्प वे मूकबधिर आवासीय विद्यालय एवं प्रशिक्षिका केंद्र मुंगेली में एक विशेष शिक्षिका के माध्यम से द्विभाषिया कथन के रूप में दर्ज कराया. पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए गए.कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. महज 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.