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मुंडवा के निर्विरोध उपप्रधान ग्वाला ने इंग्लिश में ली शपथ, सभी को चौंकाया

मुंडवा में उपप्रधान की शपथ लेते मुनाराम ग्वाला ( ETV Bharat Nagaur )

मुंडवा (नागौर): नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति में उपप्रधान पद के शपथ ग्रहण समारोह अचानक चर्चा में आ गया. इसकी वजह थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नवनिर्वाचित उपप्रधान मुनाराम ग्वाला का अंग्रेजी में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना था. ग्वाला की ओर से अंग्रेजी में शपथ ने सभी को चौंका दिया. ग्वाला की अंग्रेजी में शपथ क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है.