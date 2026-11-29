मुंडवा के निर्विरोध उपप्रधान ग्वाला ने इंग्लिश में ली शपथ, सभी को चौंकाया
दावा है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में अंग्रेजी में शपथ लेने वाले पहले जनप्रतिनिधि हैं. वे मुंडवा के निर्विरोध उपप्रधान बने.
Published : November 29, 2026 at 11:01 AM IST
मुंडवा (नागौर): नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति में उपप्रधान पद के शपथ ग्रहण समारोह अचानक चर्चा में आ गया. इसकी वजह थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नवनिर्वाचित उपप्रधान मुनाराम ग्वाला का अंग्रेजी में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना था. ग्वाला की ओर से अंग्रेजी में शपथ ने सभी को चौंका दिया. ग्वाला की अंग्रेजी में शपथ क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है.
ग्वाला निर्विरोध निर्वाचित: पंचायत समिति मुंडवा में RLP प्रत्याशी मुनाराम ग्वाला निर्विरोध उपप्रधान निर्वाचित हुए. निर्वाचन के बाद समारोह में जब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाने लगी तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना शुरू कर दिया. आमतौर पर ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधि हिंदी या स्थानीय भाषा में शपथ लेते हैं. ऐसे में मुनाराम ग्वाला का अंग्रेजी में शपथ लेना समारोह का सबसे खास आकर्षण बन गया. शपथ के दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच उनका यह अंदाज चर्चा का विषय रहा.
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दावे की आधिकारिक पुष्टि बाकी: खास बात रही कि ग्वाला का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही राजनीतिक हलकों में चर्चा में था. अब अंग्रेजी में शपथ लेने के कारण वे फिर सुर्खियों में आ गए. मुनाराम ग्वाला को लेकर दावा है कि वे राजस्थान में अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने वाले पंचायती राज के एकमात्र जनप्रतिनिधि हैं. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि बाकी है.
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