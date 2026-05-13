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खुशखबरी: दिल्ली का मुंडका बक्करवाला टोल हुआ 'फ्री फ्लो', अब बिना किसी बैरियर स्पीड में गाड़ियां हो रही पास

बताया गया कि अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस कैमरे इस प्रक्रिया को आसान करेंगे. वहीं लोगों से भी इसपर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

बिना बैरियर स्पीड में गुजर गाड़ियां
बिना बैरियर स्पीड में गुजर गाड़ियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 5:35 PM IST

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नई दिल्ली: देशभर में टोल प्लाजा पर लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और टोल भुगतान को लेकर होने वाले विवाद आम है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस समस्या का आधुनिक समाधान निकालते हुए दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा को फ्री फ्लो टोल सिस्टम में बदल दिया है. यानी अब यहां वाहनों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गाड़ियां बिना किसी बैरियर के सीधे अपनी स्पीड में टोल पार कर सकेंगी.

दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर अब अत्याधुनिक एएनपीआर और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक के जरिए टोल पर लगे हाईटेक कैमरे चलते वाहनों के फास्टैग को स्कैन करेंगे और टोल शुल्क अपने आप कट जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां अब किसी तरह का बैरियर नहीं होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह फ्री फ्लो रहेगी.

मुंडका बक्करवाला टोल हुआ 'फ्री फ्लो' (ETV Bharat)

इससे पहले कई बार जल्दी निकलने की होड़ में टोल पर विवाद और झगड़े तक हो जाते थे. हालांकि स नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी. इस फ्री फ्लो टोल सिस्टम का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है और यह देश का दूसरा ऐसा टोल प्लाजा है, जहां वाहनों के बिना रुके टोल कटेगा और वाहन आसानी से गुजर सकेंगे. राहगीर राहुल ने बताया कि पहले हमें ऑफिस जाने में लेट हो जाया करता था और देर तक खड़े रहना पड़ता था. कई बार टोल कर्मियों से विवाद भी देखने को मिलता था, पर अब इसमें कमी आएगी. यह तकनीक हर टोल पर होनी चाहिए़ जिससे लोगों को परेशानी न हो.

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