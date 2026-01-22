ETV Bharat / state

मुनक नहर का होगा कायाकल्प: 5,000 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड रोड, छठ श्रद्धालुओं को मिलेगी भव्य घाट की सौगात

दिल्ली में इस परियोजना से शालीमार बाग, पीतमपुरा, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस और पंजाबी बाग जैसे इलाकों के लाखों निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 5:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली मुनक नहर अब अपनी बदहाली और गंदगी की पहचान छोड़कर आस्था और आधुनिकता का नया केंद्र बनने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मुनक नहर के कायाकल्प और यहाँ बनने वाले छठ घाटों की आधारशिला रखी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत न केवल नहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बल्कि बाहरी दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए नहर के ऊपर 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एक शानदार एलिवेटेड रोड का निर्माण भी होगा.

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुनक नहर वर्षों से उपेक्षा का शिकार थी. उन्होंने पूर्वांचल के लाखों श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए कहा, "अगली छठ पूजा तक मुनक नहर का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका होगा. श्रद्धालुओं को अब गंदगी के बीच पूजा करने की मजबूरी नहीं होगी. उन्हें एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर परिसर मिलेगा, जहाँ वे गरिमा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दे सकेंगे."

5,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड: जाम से मिलेगी मुक्ति : मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों के लिए सबसे बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि मुनक नहर के ऊपर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर यूईआर-2 (UER-II) तक एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा. 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना रोहिणी, शालीमार बाग और पीतमपुरा जैसे इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. इस सड़क के बनने से बाहरी दिल्ली के लोगों को संकरी गलियों के ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा और वे सीधे मुख्य मार्गों तक पहुंच सकेंगे.

चार प्रमुख प्रोजेक्ट्स से बदलेगी तस्वीर: सरकार ने मुनक नहर के विकास को चार मुख्य हिस्सों में बांटा है. नहर की गहराई से सफाई कर कीचड़ हटाया जाएगा. दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियों वाले आधुनिक छठ घाट और बैठने के लिए पार्क विकसित किए जाएंगे. नहर के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स और सोलर लाइटों से लैस नई सर्विस रोड बनेंगी. पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और वाहनों के लिए व्हील गार्ड लगाए जाएंगे. पीतमपुरा और शालीमार बाग के बीच लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए सिंगलपुर पुल के पास एक नया डबल लेन स्टील-कंक्रीट ब्रिज बनाया जाएगा. आउटर रिंग रोड से इंद्रलोक तक प्रीकास्ट आरसीसी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, ताकि नहर सुरक्षित रहे और उसके किनारे हरियाली व लाइटिंग से क्षेत्र की रौनक बढ़ सके.

लाखों लोगों को होगा फायदा: इस परियोजना के पूरा होने से शालीमार बाग, पीतमपुरा, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस और पंजाबी बाग जैसे इलाकों के लाखों निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा. अनुमान है कि काम पूरा होने के बाद प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोग यहां सैर और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आ सकेंगे.

इस कार्यक्रम में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेवाल, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, वजीरपुर विधायक पूनम भारद्वाज, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय खटाना सहित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. सभी नेताओं ने एक सुर में इसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक गौरव के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया. मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि दिल्ली सरकार वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और मुनक नहर का यह कायाकल्प 'नए भारत की नई दिल्ली' की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.


