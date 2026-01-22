ETV Bharat / state

मुनक नहर का होगा कायाकल्प: 5,000 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड रोड, छठ श्रद्धालुओं को मिलेगी भव्य घाट की सौगात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )