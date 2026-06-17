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मेवात में सजा चाय चौपाल का मंच, गूंजी किसानों-युवाओं की आवाज, मुमताज पटेल ने की लोगों से खास अपील

मुमताज पटेल ने मेवात में किसानों, युवाओं और छात्रों से बातचीत की. साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास मुद्दों पर चर्चा की.

Mumtaz Patel Mewat
मेवात की चौपाल में गूंजी किसानों-युवाओं की आवाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 17, 2026 at 11:10 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 1:23 PM IST

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नूंह: जिले से सटे गुरुग्राम के सोहना-तावडू विधानसभा क्षेत्र के गांव सेहसोला में मंगलवार को आयोजित "चाय पर चौपाल" कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुमताज पटेल ने किसानों, युवाओं, छात्रों और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया. युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जमीनी समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई.

किसानों ने उठाया भूमि अधिग्रहण मुआवजे का मुद्दा: कार्यक्रम के दौरान नूंह जिले के नौगांव से पहुंचे किसानों ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखीं. किसानों ने बताया कि, "वे लंबे समय से उचित मुआवजे और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुमताज पटेल ने किसानों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा."

युवाओं और छात्रों ने रखीं अपनी चिंताएं: चाय पर चौपाल में युवाओं और छात्रों ने शिक्षा, रोजगार, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और साइबर अपराध जैसे विषयों पर चिंता जताई. छात्रों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शैक्षणिक संसाधनों के अभाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं रखीं. युवाओं ने रोजगार के सीमित अवसरों और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की.

मुमताज पटेल ने सुनीं समस्याएं (ETV Bharat)

स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज पर उठे सवाल: कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. विशेष रूप से नाल्हड़ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. लोगों का कहना था कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी हैं.

मेवात से पुराने रिश्तों का किया जिक्र: मुमताज पटेल ने कहा कि, "मेवात के लोगों का हमारे परिवार से वर्षों पुराना भावनात्मक रिश्ता रहा है. मेरे पिता अहमद पटेल के प्रति यहां के लोगों का विशेष स्नेह और विश्वास हमेशा देखने को मिला है. क्षेत्र के लोग लगातार उन्हें यहां आने और संवाद करने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं."

शाहीन शम्स की भूमिका की सराहना: मुमताज पटेल ने युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स की सराहना करते हुए कहा कि, “शाहीन शम्स लगातार क्षेत्र के मुद्दों और लोगों की समस्याओं से मुझे अवगत कराते रहते हैं. वह समाज को जोड़ने और जनहित के विषयों को उठाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं.”

"शिक्षा ही विकास की सबसे बड़ी कुंजी": शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मुमताज पटेल ने कहा कि, “किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी कुंजी शिक्षा है. यदि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो विकास अधूरा रह जाएगा.महिलाओं और छात्राओं को अपनी बात रखने के लिए अधिक अवसर मिलने चाहिए. आज का युवा ही समाज और देश में सकारात्मक बदलाव का वाहक बन सकता है, इसलिए उसे नेतृत्व के अवसर दिए जाने जरूरी हैं. भविष्य में महिलाओं की अधिक भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."

जनभागीदारी से होगा क्षेत्र का विकास: वहीं, कांग्रेस नेता शाहीन शम्स ने कहा कि, “लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है. जनप्रतिनिधियों का दायित्व लोगों की सेवा करना है और जनता को भी जागरूक होकर ऐसे नेतृत्व का चयन करना चाहिए जो उनके बीच रहकर काम करे.”

विकास के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन: कार्यक्रम का समापन क्षेत्र के विकास, किसानों की समस्याओं के समाधान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ. उपस्थित लोगों ने उम्मीद जताई कि ऐसे जनसंवाद कार्यक्रमों से क्षेत्रीय समस्याओं को प्रभावी मंच मिलेगा और समाधान की दिशा में सार्थक पहल आगे बढ़ेगी.

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Last Updated : June 17, 2026 at 1:23 PM IST

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