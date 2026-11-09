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महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर FIR, सत्संग में मिली महिला से अश्लील वीडियो कॉल, वृंदावन आश्रम में दुष्कर्म का आरोप

महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर एफआईआर दर्ज ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में भूखी माता मंदिर रोड पर बड़े आश्रम और गौशाला का निर्माण करवा रहे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ मुंबई की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है. महिला ने यौन उत्पीड़न, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला के आरोपों के अनुसार अप्रैल 2023 में मुंबई के सांताक्रूज में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग के दौरान उनकी महाराज से मुलाकात हुई थी. 13 अप्रैल 2023 को उन्होंने उनसे दीक्षा ली, अब इस मामले के तार मुंबई, वृंदावन, न्यूजीलैंड और उज्जैन तक जुड़ रहे हैं.

सत्संग के बाद संपर्क में रहने की कही बात