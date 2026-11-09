महामंडलेश्वर इंद्रदेव पर FIR, सत्संग में मिली महिला से अश्लील वीडियो कॉल, वृंदावन आश्रम में दुष्कर्म का आरोप
मुंबई की महिला शिष्या ने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ की FIR, नग्न अवस्था में वीडियो कॉल करने से यौन उत्पीड़न का आरोप. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 2:03 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में भूखी माता मंदिर रोड पर बड़े आश्रम और गौशाला का निर्माण करवा रहे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ मुंबई की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है. महिला ने यौन उत्पीड़न, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला के आरोपों के अनुसार अप्रैल 2023 में मुंबई के सांताक्रूज में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग के दौरान उनकी महाराज से मुलाकात हुई थी. 13 अप्रैल 2023 को उन्होंने उनसे दीक्षा ली, अब इस मामले के तार मुंबई, वृंदावन, न्यूजीलैंड और उज्जैन तक जुड़ रहे हैं.
सत्संग के बाद संपर्क में रहने की कही बात
महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि "वह पारिवारिक सुख शांति के लिए धार्मिक कार्यक्रमों और प्रवचनों की तलाश कर रही थी. जनवरी 2023 से सोशल मीडिया पर महाराज इंद्रदेव की वीडियो देख रही थी. सत्संग के दौरान मिले मोबाइल नंबर पर 10 अप्रैल 2023 को संपर्क किया. 12 अप्रैल को अपनी छोटी बेटी के साथ सांताक्रुज में सत्संग सुनने पहुंची और अगले दिन 13 अप्रैल को महाराज से गुरु दीक्षा ली. 8 दिसंबर 2023 को उन्होंने निजी परेशानियों को बताया तो महाराज ने मदद करने बातचीत जारी रखने और सेवा करते रहने की बात कही.
नग्न अवस्था में वीडियो कॉल करने का गंभीर आरोप
महिला के मुताबिक जून 2024 में मोबाइल नंबर से महिला के पास वीडियो कॉल आया. कॉल पर इंद्रदेव नग्न अवस्था में थे और उन्होंने गुरुजी की आज्ञा है, कहकर महिला पर भी कपड़े उतारने का दबाव बनाया. करीब 15 से 20 मिनट तक अश्लील बातचीत की. महिला ने 29 नवंबर 2025 को दोपहर 2:29 बजे इसी नंबर से दोबारा वीडियो कॉल आने और नग्न अवस्था में अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया."
वृंदावन आश्रम में जबरन संबंध बनाने की शिकायत
शिकायत के अनुसार 4 नवंबर 2025 को महिला अपनी छोटी बेटी के साथ वृंदावन स्थित सेवा धाम आश्रम पहुंची थी. जहां 6 दिन के लिए कमरा बुक कराया था. रात करीब 10:30 बजे इंद्रदेव ने फोन कर अपने कमरे में महिला को बुलाया. महिला का आरोप है कि कमरे में पहुंचने पर उन्होंने दरवाजा बंद कर उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. घटना के 15 से 20 मिनट बाद महिला अपने कमरे में लौट गई. इसके बाद महाराज ने फोन पर उसके सुरक्षित पहुंचने के बारे में पूछा.
न्यूजीलैंड की 60 वर्षीय महिला ने भी लगाया आरोप
महिला ने शिकायत में बताया की आश्रम में उसकी मुलाकात न्यूजीलैंड की रहने वाली 60 वर्षीय महिला से भी हुई थी. अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत में उसने बताया कि महाराज नाड़ी जांचने के बहाने महिलाओं को रात 3 बजे करीब कमरे में बुलाते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं. उसने कई लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार देखने का दावा भी किया. इसके बाद उसने अपनी ओर से महाराज की बातचीत की 7 से 8 ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी.
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रिकॉर्डिंग डिलीट करने और बदनामी की धमकी का आरोप
महिला के मुताबिक रिकॉर्डिंग भेजने की जानकारी मिलने पर इंद्रदेव ने नाराजगी जताई और कहा की बदनामी हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह महिला से प्यार करते हैं और सोशल मीडिया पर बदनामी हुई तो फांसी लगा लेंगे. महिला का आरोप है कि 17 जून 2026 को फोन पर उन्होंने कहा मेरी सब जगह बदनामी हो रही है, मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की.
अखाड़ा परिषद करेगी निष्कासन पर फैसला
मामले की जानकारी मिलते ही उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़ा से महामंडलेश्वर महंत रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि "महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है. अखाड़े के पंच एक साथ बैठकर मामले पर विचार करेंगे और उसके बाद ही अखाड़े से निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल निष्कासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है."