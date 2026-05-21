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ड्रग्स तस्कर रवि साहू पर कसा शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति होगी सीज, मुंबई सफेमा कोर्ट का आदेश

ड्रग्स तस्करी केस में आरोपी रवि साहू की मुश्किलें बढ़ गई है. अब उसकी 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज होगी.

Action against drug smugglers in Raipur
रायपुर में ड्रग्स तस्करों पर एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 11:00 PM IST

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रायपुर: पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से रायपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कस दिया है. जनवरी 2026 में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले रवि साहू को 18 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी रवि साहू को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. इस कार्रवाई के दायरे में आरोपी रवि साहू के साथ ही उसकी पत्नी शशि साहू और पुत्र भी शामिल हैं. अब मुंबई की सफेमा कोर्ट ने आरोपी रवि साहू की 7 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति को सीज करने का आदेश दिया है. जिसमें प्रॉपर्टी और गाड़ियां शामिल हैं.

रायपुर पुलिस ने एक्शन की दी जानकारी

मध्य जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आरोपी रवि साहू के खिलाफ मुंबई की सफेमा कोर्ट ने 1976 एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है. इसके तहत स्मगलिंग या फिर किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि से अर्जित की गई संपत्ति को सीज करने का प्रावधान है. रायपुर पुलिस के द्वारा मुंबई की सफेमा कोर्ट को रवि साहू के नाम से एक एप्लीकेशन भेजा गया था. कोर्ट का जजमेंट आ चुका है जिसमें सफेमा कोर्ट ने आरोपी रवि साहू उसकी पत्नी शशि साहू और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.

रायपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

इन तीनों के नाम से कुल मिलाकर 7 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति को सीज करने का आदेश सफेमा कोर्ट मुंबई के द्वारा दिया गया. यह रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक बड़ी सफलता है.आरोपी रवि साहू को इसी साल एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. इसी के बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है-उमेश प्रसाद गुप्ता, डीसीपी, रायपुर मध्य जोन

ड्रग्स तस्करों की खंगाली जा रही कुंडली

डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने आगे बताया कि आरोपी रवि साहू की संपत्ति में प्रॉपर्टी और गाड़ियां शामिल है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में ऐसे जितने भी आरोपी हैं जो नशे का कारोबार करते हैं उन सभी लोगों के संपत्ति की पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है. आने वाले समय में इस तरह के मामले बनाकर मुंबई के सफेमा कोर्ट भेजे जाएंगे

रायपुर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने लगभग 18 किलो ग्राम गांजा तस्करी के मामले में आरोपी रवि साहू को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 15 जनवरी 2026 को कोर्ट ने रवि साहू को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी रवि साहू छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है. जिसे छत्तीसगढ़ में कुख्यात मादक तस्कर के रूप में जाना जाता था. गांजा तस्करी करने वाले आरोपी रवि साहू का रायपुर और अभनपुर क्षेत्र के साथ ही माना बस्ती मकान और अन्य संपत्तियां है. प्रॉपर्टी और गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 7 करोड़ 66 लख रुपये है.

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