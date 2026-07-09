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काम दिलाने के बहाने चार नाबालिगों को दलाल ले गया था पंजाब, मुंबई पुलिस ने पहुंचाया वापस पाकुड़

पाकुड़: जिले की चार नाबालिग लड़कियों को एक दलाल नौकरी दिलाने के बहाने पंजाब ले गया था. बाद में लड़कियां किसी तरह वहां से भागकर मुंबई पहुंची. जब मुंबई पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की, तो लड़कियों ने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया. पुलिस चारों को वापस पाकुड़ ले आई है. 13 से 17 साल की उम्र की इन चार नाबालिग लड़कियों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.

सीडब्ल्यूसी सदस्य विनोद प्रमाणिक ने बताया कि तीन महीने पहले, एक दलाल के बहकावे में आकर ये चार नाबालिग लड़कियां काम के लिए पंजाब गई थीं, जहां उसने उन्हें अंबाला के एक घर में घरेलू कामकाज के लिए काम पर लगाया था.

जानकारी देते सीडब्ल्यूसी सदस्य (Etv Bharat)

विनोद प्रमाणिक ने बताया कि लड़कियां अंबाला से भागने में कामयाब रहीं और मुंबई पहुंच गईं. मुंबई पुलिस की नजर इन नाबालिगों पर पड़ी. पुलिस को शक हुआ और पूछताछ करने पर उन्हें उनकी मुश्किल स्थिति का पता चला. मुंबई पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया और लड़कियों को पाकुड़ की जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया.